Nach zehn Jahren Beziehung: Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez haben geheiratet

Cristiano Ronaldo hat ein neues Kapitel in seinem Privatleben aufgeschlagen. Er heiratete Georgina Rodríguez in einer privaten standesamtlichen Trauung in der portugiesischen Stadt Cascais, an der auch ihre Kinder teilnahmen.

Ronaldo gab die Hochzeit am Dienstag nach rund zehn Jahren Beziehung auf Instagram bekannt. Er postete ein Foto ihrer Eheringe und schrieb dazu: "C❤️G".

Die Hochzeitsvorbereitungen hielten Ronaldo während der Vorbereitungsphase auf die neue Saison vom Trainingslager seines Klubs Al-Nassr fern. Er wird den Saisonauftakt in der Saudi Pro League gegen Al-Fateh sowie das King’s-Cup-Spiel gegen Al-Diriyah verpassen.

Wo haben sich Georgina und CR7 kennengelernt?

Ihre Geschichte begann 2016. Damals arbeitete sie in einer Gucci-Filiale in Madrid, als der Zufall sie zusammenführte. Georgina berichtete später, dass sie "Schmetterlinge im Bauch" spürte, als Ronaldo gemeinsam mit seinem ältesten Sohn und Freunden den Laden betrat.

Aus der zufälligen Begegnung wurde bald eine Liebesgeschichte. Das Paar erschien Anfang 2017 gemeinsam bei der Verleihung der FIFA "The Best"-Auszeichnungen. Im März desselben Jahres machte Ronaldo die Beziehung offiziell und veröffentlichte auf Instagram ein Foto von sich und Georgina.

Im November 2017 kam ihre Tochter Alana Martina zur Welt, und im selben Jahr wurden Ronaldo und Georgina durch eine Leihmutter Eltern der Zwillinge Eva und Mateo.

2022 erlebte das Paar seine schwersten Stunden: Ihr Sohn starb bei der Geburt, während seine Zwillingsschwester Bella Esmeralda überlebte. Ronaldo sprach öffentlich über den Verlust und erklärte, die Krise habe die Bindung zu Georgina gestärkt und die Familie habe sich gegenseitig gestützt.