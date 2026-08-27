Nach Wechsel vom FC Bayern zu Benfica: Brisantes Detail zu Joao Palhinha enthüllt

Am Mittwoch verkündete der deutsche Rekordmeister den Wechsel von Joao Palhinha zu Benfica Lissabon.Wie der portugiesische Klub mitteilte, zahlen er den Bayern für den Transfer eine Ablöse von 14 Millionen Euro. Durch mögliche Bonuszahlungen kann der Betrag auf bis zu 19 Millionen Euro ansteigen.

Damit der Wechsel in seine Heimat über die Bühne gehen konnte, hat der 31-Jährige in den Verhandlungen womöglich auf Teile seines vorherigen Gehalts verzichtet. Im Gespräch mit den Vereinsmedien seines neuen Arbeitgebers erklärte der Mittelfeldspieler: "Zuallererst wissen nur ich und meine Familie, auf was ich verzichten musste, um hier zu sein."

Gerüchten zufolge soll er zukünftig ein Jahresnettogehalt von drei Millionen Euro verdienen. In München war es wohl deutlich mehr, mit Prämien soll er dort auf bis zu zehn Millionen Euro brutto pro Spielzeit gekommen sein.

Nachdem in den vergangenen Wochen viel über seine Zukunft spekuliert worden war, wollte Palhinha seine Sicht auf den Wechsel zudem noch einmal in eigenen Worten erläutern. Er sprach von schwierigen Momenten und nannte seine Familie sowie die Stärke des Klubs als "Hauptgründe für meine Entscheidung, in mein Land zurückzukehren." Dass dieser Wunsch Wirklichkeit werden würde, hatte er lange Zeit nicht gedacht: "Wenn man mich fragen würde, ob es das war, was ich mir vor einigen Monaten vielleicht vorgestellt hatte, müsste ich ganz ehrlich sagen: Nein."

Joao Palhinha ist seit 2005 Mitglied bei Benfica

Im Rahmen seiner Vorstellung wurde zudem ein charmantes Detail bekannt: Während andere Neuzugänge bei Benfica erst öffentlichkeitswirksam eine neue Mitgliedschaft abschließen, stellte sich heraus, dass Palhinha schon seit 2005 zahlendes Vereinsmitglied ist. Eine durchaus brisante Tatsache, da er in der Jugend und bei den Profis von Sporting auflief und noch im vergangenen Jahr betonte, in Portugal ausgerechnet zum Erzrivalen zu halten.

Für die erste Mannschaft Sportings spielte der Abräumer von 2016 bis 2022, bevor er nach Fulham wechselte. 2023 sollte er zu den Bayern wechseln, damals platzte der Transfer jedoch in letzter Sekunde. Ein Jahr später wechselte Palhinha dann doch, kam unter Trainer Vincent Kompany aber nur auf 25 Einsätze und wurde dabei zumeist eingewechselt.

In der vergangenen Saison war der portugiesische Nationalspieler bereits an Tottenham Hotspur ausgeliehen.