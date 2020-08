Nach Vertragsende bei Manchester City: David Silva unterschreibt bei Real Sociedad

Nach zehn Jahren bei Manchester City kehrt David Silva in LaLiga zurück. Bei Real Sociedad unterschreibt der Spanier einen Vertrag bis 2022.

Mittelfeldspieler David Silva hat nach seinem Vertragsende bei einen neuen Arbeitgeber gefunden: Der spanische Weltmeister von 2010 wechselt zu -Klub und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2022. Das gaben die Basken am Montagabend bekannt.

Silva kam im Jahr 2010 für knapp 29 Millionen Euro vom zu ManCity und ist mit 436 Einsätzen Rekordspieler der Skyblues. Im vergangenen Jahr kündigte der 34-Jährige an, seinen auslaufenden Vertrag in Manchester nicht verlängern zu wollen.

Nach zehn Jahren bei Manchester City: David Silva kehrt in LaLiga zurück

Als Grund nannte er damals im Interview mit The Guardian unter anderem veränderte Prioritäten: "Ich habe eine Familie, mit der ich mehr Zeit verbringen will." In seiner letzten Saison bei den Citizens kam Silva auf 17 Torbeteiligungen in 40 Einsätzen.

Nach zehn Jahren auf der Insel kehrt der Mittelfeld-Stratege nun in seine spanische Heimat zurück. In San Sebastian ersetzt Silva Martin Ödegaard, der in der abgelaufenen Saison von Real Madrid an La Real ausgeliehen war.