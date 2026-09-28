Nach Vertragsauflösung ablösefrei: Brasilianischer Top-Klub wohl scharf auf einstigen Transfer-Flop des FC Bayern München

Der seit diesem Sommer vereinslose Ex-Bayern-Spieler Renato Sanches könnte schon bald in Brasilien anheuern.
Wie das französische Portal Footmercato berichtet, zeigt Corinthians Sao Paulo Interesse an einer Verpflichtung des portugiesischen Mittelfeldspielers.
Demnach hätte der brasilianische Klub Sanches bereits ein zweites Angebot unterbreitet und dränge auf einen schnellen Abschluss der Verhandlungen. Darüber hinaus soll noch ein weiterer Klub aus der Serie A, der höchsten Spielklasse des Landes, ein Auge auf den Portugiesen geworfen haben.
Dabei hatte diese einst hoffnungsvoll begonnen. Der Golden-Boy-Gewinner von 2016 galt einst als eines der größten Mittelfeldtalente überhaupt, weswegen der FC Bayern im Sommer 2016 35 Millionen Euro in die Hand nahm, um Sanches aus seinem Vertrag bei Benfica Lissabon herauszukaufen.
In München konnte der Portugiese die hohen Erwartungen an ihn jedoch zu keinem Zeitpunkt erfüllen. 2017 verlieh ihn der deutsche Rekordmeister in die Premier League zu Swansea, 2019 folgte schließlich der Wechsel zum OSC Lille, für den die Bayern immerhin noch 20 Millionen Euro Ablöse einstrichen.
Bei welchen Vereinen wurde Renato Sanches noch gehandelt?
2022 ließ PSG dann 15 Millionen Euro für Sanches springen, in der französischen Hauptstadt kam er aber, wie bereits beim FCB, niemals über den Status als Rotationsspieler hinaus. Nach Leihen zur AS Roma, Benfica und zuletzt Panathinaikos Athen hatte man bei den Parisern nun anscheinend genug gesehen.
Bis vor kurzem soll Sanches auch bei Union Berlin, Ipswich Town, Hull City, dem FC Turin sowie Vereine aus Spanien wie dem FC Getafe Interesse geweckt haben. Konkretisieren wollten sich die Gerüchte allerdings nicht.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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