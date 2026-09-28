Nach Vertragsauflösung ablösefrei: Brasilianischer Top-Klub wohl scharf auf einstigen Transfer-Flop des FC Bayern München

Wie das französische Portal Footmercato berichtet, zeigt Corinthians Sao Paulo Interesse an einer Verpflichtung des portugiesischen Mittelfeldspielers.

Demnach hätte der brasilianische Klub Sanches bereits ein zweites Angebot unterbreitet und dränge auf einen schnellen Abschluss der Verhandlungen. Darüber hinaus soll noch ein weiterer Klub aus der Serie A, der höchsten Spielklasse des Landes, ein Auge auf den Portugiesen geworfen haben.

Der Vertrag des Mittelfeldspielers bei Paris Saint-Germain war erst Anfang September offiziell aufgelöst worden, mit gerade einmal 29 Jahren befindet sich Sanches damit am vorläufigen Tiefpunkt seiner Karriere.

Dabei hatte diese einst hoffnungsvoll begonnen. Der Golden-Boy-Gewinner von 2016 galt einst als eines der größten Mittelfeldtalente überhaupt, weswegen der FC Bayern im Sommer 2016 35 Millionen Euro in die Hand nahm, um Sanches aus seinem Vertrag bei Benfica Lissabon herauszukaufen.

In München konnte der Portugiese die hohen Erwartungen an ihn jedoch zu keinem Zeitpunkt erfüllen. 2017 verlieh ihn der deutsche Rekordmeister in die Premier League zu Swansea, 2019 folgte schließlich der Wechsel zum OSC Lille, für den die Bayern immerhin noch 20 Millionen Euro Ablöse einstrichen.

Bei welchen Vereinen wurde Renato Sanches noch gehandelt?

2022 ließ PSG dann 15 Millionen Euro für Sanches springen, in der französischen Hauptstadt kam er aber, wie bereits beim FCB, niemals über den Status als Rotationsspieler hinaus. Nach Leihen zur AS Roma, Benfica und zuletzt Panathinaikos Athen hatte man bei den Parisern nun anscheinend genug gesehen.

Bis vor kurzem soll Sanches auch bei Union Berlin, Ipswich Town, Hull City, dem FC Turin sowie Vereine aus Spanien wie dem FC Getafe Interesse geweckt haben. Konkretisieren wollten sich die Gerüchte allerdings nicht.