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Toni Kroos Real Madrid 2023-24Getty
Marko Brkic

Nach Verlust von Toni Kroos: Ex-Trainer nennt Gründe für aktuelle Probleme von Real Madrid

La Liga
T. Kroos
Real Madrid

Real Madrid hat den Verlust von Toni Kroos auch Jahre nach dessen Abschied nicht kompensiert. Fragt man nach der Meinung von Davide Ancelotti, ist es auch gar nicht möglich, den ehemaligen Mittelfeldregisseur zu ersetzen.

"Er war der Meister des Spiels. Er bestimmte das Tempo. Das Spiel entwickelte sich so, wie er es wollte. Er traf die Entscheidungen - und das war entscheidend, weil er für die Mannschaft das Tempo des Spiels kontrollierte", sagte Ancelotti, aktueller Trainer des OSC Lille und Sohn von Trainerlegende Carlo Ancelotti, im Interview mit der spanischen AS.

Reals ehemaliger Assistenzcoach Ancelotti schwärmte weiter von Kroos: "Und obendrein lief er unglaublich viel. Er legte pro Spiel elf Kilometer zurück. Außerdem wusste er, wie man verteidigt, und hatte ein hervorragendes taktisches Gespür. Ich habe ihn geliebt, wenn er als Sechser gespielt hat. Ich habe es geliebt."

Was sagt Ancelotti zur Spielweise von Kroos?

Auch Kroos' Spielweise hob der Lille-Coach hervor: "Er war nicht unbedingt jemand, der sich um zweite Bälle oder Zweikämpfe bemüht hat. Er spielte lieber als Achter, weil er die Drecksarbeit dem Sechser überließ. Für die Spielweise von Real Madrid ist es daher zwangsläufig sehr schwierig gewesen, Toni zu verlieren. Der Mannschaft wurde plötzlich sehr viel genommen."

Kroos spielte zehn Jahre für Real Madrid und gewann mit den Königlichen unter anderem fünfmal die Champions League, ehe er 2024 seine aktive Karriere beendete. Sein Abschied sowie der Verlust von Luka Modric, der als 41-Jähriger mittlerweile bei der AC Milan spielt, werden immer wieder als Faktoren für Reals sportliche Probleme der jüngeren Vergangenheit genannt.

Kroos ModricGetty Images

Das aktuelle zentrale Mittelfeld mit Spielern wie Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham und Arda Güler verfügt laut Ancelotti über andere Qualitäten. "Ich möchte nicht, dass alles, was ich über Real Madrid sage, als Kritik verstanden wird. Aber wenn Modric oder Kroos auf dem Platz standen, fand der Ball bei jedem Lauf in die Tiefe seinen Weg zum Mitspieler." Den aktuellen Spielern wolle er diese Fähigkeit zwar nicht absprechen, doch für vertikales Spiel brauche es "jemanden, der weiß, wie er den Ball zu dir bringt".

Seit dem Abschied von Carlo Ancelotti gab es zudem mehrere Trainerwechsel bei den Königlichen. Nach Xabi Alonso und Alvaro Arbeloa steht mit Jose Mourinho bereits der dritte Coach innerhalb eines Jahres an der Seitenlinie von Real Madrid.

In den vergangenen beiden Spielzeiten konnten die Blancos zudem keinen großen Titel gewinnen - lediglich kleinere Titel wie der UEFA Super Cup 2024 und der FIFA Intercontinental Cup 2024. In LaLiga mussten sie sich zuletzt jeweils dem Erzrivalen FC Barcelona geschlagen geben. Auch in der laufenden Saison beträgt der Rückstand auf die Katalanen bereits sechs Punkte.

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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