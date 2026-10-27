Nach Triumph beim Ballon d'Or! FC Bayern würdigt Harry Kane mit Sondertrikot und Arena-Beleuchtung

So ließ der deutsche Rekordmeister am Montagabend, unmittelbar nachdem bekannt geworden war, dass Kane die prestigeträchtige Individualtrophäe gewonnen hatte, die heimische Allianz Arena in Gold erstrahlen - passend zur Farbe des Goldenen Balles, den Kane einheimste.

Eine ähnliche Würdigung für die Leistung des englischen Nationalstürmers gab es auch am Wembley Stadium in London, wo der Bogen über dem Stadion ganz in Gold erleuchtete und Kane mit einem Schriftzug zu seinem Sieg gratuliert wurde.

Die Bayern kündigten darüber hinaus ein Sondertrikot zu Ehren Kanes an. Im offiziellen Store der Münchner war bereits am Abend ein Sonderflock des aktuellen Heim-Jerseys erhältlich. Darauf ist seine Rückennummer 9 in Gold statt ursprünglich Weiß eingefärbt.

Der 33 Jahre alte Angreifer hatte sich auf der Gala am Montagabend in London knapp vor Kylian Mbappe (Real Madrid) und Lamine Yamal (FC Barcelona) durchgesetzt und zum ersten Mal überhaupt in seiner Karriere den Ballon d'Or gewonnen.

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France-Football-Chefredakteur Vincent Garcia bestätigte im Anschluss, dass Kane das Rennen gegen den Zweitplatzierten Mbappe nur denkbar knapp für sich entschied - demnach ging es noch enger als 2024 zu, als sich ManCitys Mittelfeldspieler Rodri mit gerade einmal 41 Zählern gegenüber Real Madrids Vinicius Junior durchgesetzt hatte.

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Harry Kane schwärmt vom FC Bayern München

In seiner Dankesrede lobpreiste Kane ausdrücklich seinen derzeitigen Arbeitgeber und sprach davon, sich "als Spieler, als Mensch und als Führungspersönlichkeit" in München weiterentwickelt zu haben.

Ohne seine Teamkollegen beim deutschen Rekordmeister, führte Kane dazu aus, "wäre das nicht möglich gewesen. Die Art und Weise, wie ihr mich antreibt und wie wir uns gegenseitig zu Höchstleistungen pushen, bedeutet mir sehr viel." Es sei "eine Ehre, für den FC Bayern zu spielen. Euch zu vertreten, ist ein echtes Privileg. Ich freue mich sehr, diese Trophäe mit zurück zum FC Bayern zu bringen."

Der Engländer schickte zudem eine Botschaft an Bayern-Trainer Vincent Kompany ins Krankenhaus. "Ich hoffe, dass dir dieser Erfolg ein wenig Kraft gibt", sagte er und dankte dem gesamten Betreuerstab: "Seit ich bei euch bin, habe ich mich als Spieler, als Mensch und als Führungspersönlichkeit weiterentwickelt."

Vereinspräsident Herber Hainer sprach von einem "stolzen Tag" für den FC Bayern. Sportvorstand Max Eberl bezeichnete Kane als "Gewinn" für den Klub.