Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Christian Guinin

Nach Triumph beim Ballon d'Or! FC Bayern würdigt Harry Kane mit Sondertrikot und Arena-Beleuchtung

Bundesliga
Bayern München
H. Kane

Der FC Bayern München hat sich etwas ganz Spezielles überlegt, um Harry Kanes Sieg beim Ballon d'Or 2026 zu würdigen.

So ließ der deutsche Rekordmeister am Montagabend, unmittelbar nachdem bekannt geworden war, dass Kane die prestigeträchtige Individualtrophäe gewonnen hatte, die heimische Allianz Arena in Gold erstrahlen - passend zur Farbe des Goldenen Balles, den Kane einheimste.

Eine ähnliche Würdigung für die Leistung des englischen Nationalstürmers gab es auch am Wembley Stadium in London, wo der Bogen über dem Stadion ganz in Gold erleuchtete und Kane mit einem Schriftzug zu seinem Sieg gratuliert wurde.

Die Bayern kündigten darüber hinaus ein Sondertrikot zu Ehren Kanes an. Im offiziellen Store der Münchner war bereits am Abend ein Sonderflock des aktuellen Heim-Jerseys erhältlich. Darauf ist seine Rückennummer 9 in Gold statt ursprünglich Weiß eingefärbt.

Der 33 Jahre alte Angreifer hatte sich auf der Gala am Montagabend in London knapp vor Kylian Mbappe (Real Madrid) und Lamine Yamal (FC Barcelona) durchgesetzt und zum ersten Mal überhaupt in seiner Karriere den Ballon d'Or gewonnen.

France-Football-Chefredakteur Vincent Garcia bestätigte im Anschluss, dass Kane das Rennen gegen den Zweitplatzierten Mbappe nur denkbar knapp für sich entschied - demnach ging es noch enger als 2024 zu, als sich ManCitys Mittelfeldspieler Rodri mit gerade einmal 41 Zählern gegenüber Real Madrids Vinicius Junior durchgesetzt hatte.

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images

Harry Kane schwärmt vom FC Bayern München

In seiner Dankesrede lobpreiste Kane ausdrücklich seinen derzeitigen Arbeitgeber und sprach davon, sich "als Spieler, als Mensch und als Führungspersönlichkeit" in München weiterentwickelt zu haben.

Ohne seine Teamkollegen beim deutschen Rekordmeister, führte Kane dazu aus, "wäre das nicht möglich gewesen. Die Art und Weise, wie ihr mich antreibt und wie wir uns gegenseitig zu Höchstleistungen pushen, bedeutet mir sehr viel." Es sei "eine Ehre, für den FC Bayern zu spielen. Euch zu vertreten, ist ein echtes Privileg. Ich freue mich sehr, diese Trophäe mit zurück zum FC Bayern zu bringen."

Der Engländer schickte zudem eine Botschaft an Bayern-Trainer Vincent Kompany ins Krankenhaus. "Ich hoffe, dass dir dieser Erfolg ein wenig Kraft gibt", sagte er und dankte dem gesamten Betreuerstab: "Seit ich bei euch bin, habe ich mich als Spieler, als Mensch und als Führungspersönlichkeit weiterentwickelt."

Vereinspräsident Herber Hainer sprach von einem "stolzen Tag" für den FC Bayern. Sportvorstand Max Eberl bezeichnete Kane als "Gewinn" für den Klub.

Häufig gestellte Fragen

Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.

Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.

Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.

Harry Kane ist 1,88 Meter groß.

Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.

Harry Kane hat Schuhgröße 45.

Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.

Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.

Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.

Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).

Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.

Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.

Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.

Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.

Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.

Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf über 100 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.

Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.

Mittlerweile steht er bei zwei gewonnenen deutschen Meisterschaften sowie einem DFB-Pokalsieg und einem Supercupsieg.

Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballon d'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.

Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen