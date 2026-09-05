Nach Traumstart in der Serie A: Verstärkt sich die Roma noch mit einem Ex-Spieler des FC Bayern?

Der italienische Spitzenklub AS Rom denkt über einen Transfer des ehemaligen Bundesligastars Raphael Guerreiro nach. Dies berichtet die Gazzetta dello Sport. Demnach erwäge man bei den Giallorossi einen Vorstoß bei dem aktuell vereinslosen Europameister von 2016.

Guerreiro, der in der Bundesliga für den BVB und seit 2023 für den FC Bayern München auflief, könnte in der Ewigen Stadt die dünn besetzte Linksverteidigerposition verstärken. Bei der Roma steht dort Cheftrainer Gian Piero Gasperini einzig der marokkanische Nationalspieler Anass Salah-Eddine (24) zur Verfügung.

Allerdings setzte Gasperini bei den beiden Kantersiegen zum Saisonauftakt (jeweils 4:0 gegen Florenz und Lecce) auf eine Dreierkette in der Abwehr. Auf der linken Schiene lief der Brasilianer Wesley (22) auf. Eine Rolle, die auch Guerreiro bekleiden könnte. Zudem ist dieser im defensiven und offensiven Mittelfeld einsetzbar.

Bereits im März hatte der FC Bayern verkündet, dass der Ende Juni ausgelaufene Vertrag mit Guerreiro nicht verlängert wird. "Wir möchten uns bei Rapha herzlich für die gemeinsame Zeit bedanken", sagte Sportvorstand Max Eberl damals. "Auf Rapha war auf dem Platz immer Verlass, zudem bereichern Charaktere wie er jede Kabine."

Anschließend kursierten Gerüchte über ein vorzeitiges Karriereende. Im Juni wurde Guerreiro als möglicher Nachfolger von Alejandro Grimaldo bei Bayer Leverkusen gehandelt. Später hieß es, Benfica Lissabon habe Interesse. Auch diese Gerüchte erhärteten sich jedoch nicht, dem Vernehmen nach hatte der neue Trainer Marco Silva keine Verwendung für Guerreiro.

Wie häufig spielte Raphael Guerreiro für den FC Bayern?

Zwischenzeitlich führte schon einmal eine Fährte nach Italien: Ende Juli berichteten mehrere Zeitungen dort von einem möglichen Wechsel zur AC Milan. Demnach sei Guerreiro ein Kandidat auf die Nachfolge von Pervis Estupinan gewesen. Allerdings zerschlug sich dessen Wechsel zu Aston Villa und der Bedarf bei den Rossoneri war nicht mehr gegeben.

Getty Images

Während seiner drei Jahre beim FC Bayern zählte Guerreiro zwar selten zur Stammelf, beschwerte sich darüber aber nie öffentlich und lieferte bei seinen Einsätzen meist verlässlich ab. In der vergangenen Saison gelangen Guerreiro in 29 Einsätzen sechs Tore und drei Assists. Allerdings hatte er auch immer wieder mit Muskelverletzungen Probleme.