Nach Toten in Brüssel: EM-Quali-Spiel zwischen Belgien und Schweden abgebrochen

Vor dem Anpfiff kommt es zu einem Anschlag auf schwedische Fans in Brüssel. Die Gäste wollen in der Pause nicht mehr weiterspielen.

WAS IST PASSIERT? Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden ist in der Halbzeitpause abgebrochen worden. Zuvor waren im Stadtzentrum von Brüssel zwei Menschen erschossen worden. Bei den beiden Toten soll es sich laut Medienberichten um Schweden handeln. Der Tatort lag fünf Kilometer vom Stadion entfernt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Durch eine Durchsage im Stadion wurden die Zuschauer über den Abbruch der Begegnung beim Stand von 1:1 informiert. Sie mussten aber zunächst im Stadion sitzen bleiben und auf grünes Licht der Sicherheitsdienste für die Abreise warten.

Ein bewaffneter Mann hatte zuvor auf offener Straße um sich geschossen. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Der belgischen Nachrichtenagentur Belga zufolge gab es noch keine Festnahme.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Belgien hatte sich bereits am vergangenen Freitag in der Gruppe F für die Endrunde in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) qualifiziert. Österreich zog am Montagabend durch einen Erfolg in Aserbaidschan (1:0) nach.