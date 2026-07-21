Wie L'Equipe berichtet, soll United die beiden Premier-League-Rivalen nach dem aktuellen Stand hinter sich gelassen haben.

Laut dem französischen Medium hat Manchester die beste Ausgangsposition. Schließlich steht Kone bei den Red Devils ganz oben auf dem Wunschzettel und der Franzose soll selbst einem Wechsel ebenfalls offen gegenüberstehen. Erste Gespräche zwischen den Parteien sollen bereits stattgefunden haben.

Kone wird schon seit längerer Zeit von etlichen Topklubs umworben. Auch Inter Mailand wurde lange Zeit Interesse nachgesagt, doch der 25-Jährige bevorzugt angeblich aus finanzieller Sicht und Prestigegründen einen Wechsel nach England.

In den letzten zwei Spielzeiten spielte er in Italien für die Roma, die ihn 2024 für 18 Millionen Euro aus der Bundesliga von Borussia Mönchengladbach losgeeist hatte. In der Serie A kam er in den zwei Spielzeiten auf insgesamt 65 Einsätze. Dabei gelangen ihm vier Treffer und vier Vorlagen.

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Henry war begeistert: Kone mit starker Weltmeisterschaft

Während der jüngsten WM glänzte Kone zudem für die französische Nationalmannschaft. Der zentrale Mittelfeldspieler kam in fünf Partien zum Einsatz und stand dabei viermal in der Startformation von Didier Deschamps.

Nach dem Viertelfinale gegen Marokko (2:0) schaute Frankreich-Legende Thierry Henry in der Kabine vorbei und verteilte ein Sonderlob an Kone, der in seinem Kader bei den Olympischen Spielen 2024 noch zu seinen Schlüsselspielern gehört hatte: "Heute habe ich den wahren Manu wiedererkannt", schwärmte der 48-Jährige.

Durch seine starke Weltmeisterschaft soll Kone seinen Marktwert noch einmal von 50 Millionen Euro auf 60 Millionen gesteigert haben und könnte nun reichlich Geld in die Kassen der Roma spülen.

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United investiert ins Zentrum: Santos, Tielemans und jetzt Kone?

Die hohe Ablöse soll offenbar für United kein Problem darstellen. Auch die Tatsache, dass die Red Devils mit Andrey Santos (FC Chelsea, 56 Millionen) und Youri Tielemans (Aston Villa, 41 Millionen) zwei Spieler für das Zentrum verpflichtet haben, gilt nicht Berichten zufolge nicht als Hindernis.

Mit Ederson (Atalanta Bergamo) soll sich Manchester vor wenigen Wochen ebenfalls bereits einig gewesen sein, doch der Transfer scheint mittlerweile vom Tisch. Möglicherweise zugunsten von Kone.







