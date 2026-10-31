Nach Situation beim FC Bayern erkundigt: Drei Topklubs aus der Premier League wohl scharf auf Lennart Karl

Wie aus der Bild-Sendung 'Bayern-Insider' hervorgeht, haben sich der FC Liverpool, der FC Arsenal und Manchester United bereits nach der Situation des 18-Jährigen beim deutschen Rekordmeister erkundigt.
Dabei spekuliert die Zeitung, dass das derzeitige Formtief des Youngsters im Trikot des FCB sowie die jüngsten Aussagen von Klub-Patron Uli Hoeneß möglicherweise dafür gesorgt hätten, dass man sich Hoffnungen in England mache, dass die Bayern nicht mehr vollends zufrieden mit dem Offensivspieler wären.
Gleichwohl betonten Klubverantwortliche in der Vergangenheit immer wieder, dass Karl in Zukunft eine wichtige Rolle beim FC Bayern spielen soll. Der 18-Jährige gilt als hoffnungsvolles Talent und besitzt in München darüber hinaus noch ein bis 2029 laufendes Arbeitspapier.
In der laufenden Spielzeit konnte Karl noch nicht ganz an die starken Leistungen aus dem letzten Jahr anknüpfen. Nach wettbewerbsübergreifend elf Spielen steht er bisher bei lediglich drei Torbeteiligungen (ein Treffer, zwei Assists), oftmals bleibt ihm nur die Rolle als Joker.