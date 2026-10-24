Nach Schubser von El-Mala: Zwei Schalke-Stars müssen mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus

Schalke 04 sorgt sich um seine Profis Robin Gosens und Soufiane El-Faouzi. Beide Spieler sind beim 0:0 im Bundesligaspiel beim 1. FC Köln mit Kopfverletzungen ausgewechselt worden.

In der 38. Minute waren sie zu einem Kopfball in die Luft gestiegen und mit den Köpfen aneinandergeraten. Sowohl El-Faouzi als auch Gosens bluteten stark und mussten mit Turban und blutüberströmten Trikots ausgewechselt werden, konnten aber eigenständig vom Platz gehen und waren ansprechbar.

In der Wiederholung war zu sehen, dass Kölns Said El-Mala El-Faouzi unmittelbar vor dem Zusammenprall geschubst hatte. "Mir tut das unfassbar leid. Ich habe das im Spiel gar nicht wahrgenommen, dass ich ihn so krass da reingeschoben habe", sagte El-Mala nach dem Spieöl bei Sky. Er habe gedacht, "ein bisschen den Körper reingestellt" zu haben. "Dass die ineinanderrasseln, wollte ich nicht. Ich hoffe, den beiden geht’s gut. Ich habe mich, nachdem sie behandelt wurden, direkt auch entschuldigt", sagte der Kölner.

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Noch während der Halbzeitpause wurden die Spieler ins Krankenhaus nach Gelsenkirchen gefahren. "Ich denke mal, die beiden Jungs sind in guter Hand mit unseren Doktoren und dem ganzen Physiostaff. Die kriegen das schon hin", sagte Timo Becker nach dem Abpfiff. Trainer Miron Muslic sendete "beste Genesungswünsche".

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Bei der mehrminütigen Unterbrechung halfen auch die Mannschaftsärzte des 1. FC Köln bei der Erstversorgung mit. Neu ins Spiel kamen für Schalke Janik Bachmann und Vitalie Becker.



