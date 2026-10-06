Frankreich lag beim Duell mit Belgien am Montagabend in der 60. Minute mit 0:1 zurück, als Trainer Zinedine Zidane entschied: Es ist Zeit für Michael Olise. Nach dem anschließenden Ausgleich durch Desire Doue verzeichnete der 24-jährige Superstar des FC Bayern innerhalb von zehn Minuten zwei Tore und einen Assist, letztlich gewann Frankreich mit 4:1.

Damit stellte Olise gleich mehrere Bestleistungen auf. Er ist nun der erste Spieler der Geschichte, der in einem Kalenderjahr zehn Assists für die französische Nationalmannschaft verzeichnete. Und der erste Spieler, der in den ersten vier Partien unter einem neuen Nationaltrainer an jeweils mindestens einem Tor direkt beteiligt war. Insgesamt hatte Olise an sechs der bisherigen sieben Treffern unter Zidane seine Füße im Spiel. Nach 29 Länderspielen für Frankreich hält er bei elf Toren und zwölf Assists.

In dieser Länderspielphase gelangen der Equipe Tricolore zwei Siege gegen Belgien, einer gegen die Türkei sowie ein Remis gegen Italien. Zidanes Auswahl führt ihre Nations-League-Gruppe damit souverän an.

Wie stehen die Chancen von Michael Olise auf den Ballon d'Or?

Als Michael Olise sein Werk gegen Belgien verrichtet hatte, skandierten die Zuschauer im Stade de France lautstark: "Olise Ballon d'Or! Olise Ballon d'Or!" Im anschließenden TV-Interview darauf angesprochen, lächelte Olise und erwiderte: "Ich habe dazu nichts zu sagen." Trainer Zidane wollte sich ebenfalls nicht konkret zur Forderung der Fans äußern. "Was er tut, ist einfach außergewöhnlich", befand Zidane lediglich.

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Der Ballon d'Or wird am 26. Oktober im Londoner Palladium Theatre vergeben. Als Favoriten gelten der spanische Weltmeister Lamine Yamal vom FC Barcelona und der englische Torjäger Harry Kane vom FC Bayern. Olise werden nur Außenseiterchancen beigemessen. Seine aktuell herausragenden Leistungen inklusive der Gala gegen Belgien spielen bei der diesjährigen Ballon-d'Or-Vergabe übrigens keine Rolle, der Bewertungszeitraum endete mit dem WM-Finale.

Olise kehrt nun zum FC Bayern zurück, mit dem er am kommenden Samstag in der Bundesliga beim FC Augsburg gastiert. Seine Leistungen für die Münchner in der bisherigen Saison waren ähnlich spektakulär wie für die Nationalmannschaft. In den ersten sieben Pflichtspielen gelangen ihm acht Tore und vier Assists.