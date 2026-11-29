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Die Königlichen verlieren ihr Heimspiel sensationell gegen Alaves. Bellingham begeht kurz vor Schluss eine folgenschwere Schwalbe - und Mourinho macht den Anti-Kompany.

Es laufen die letzten Minuten im Bernabeu. Real liegt gegen Mittelfeldteam Alaves sensationell mit 1:2 in Rückstand, folglich ist der Teufel los im Strafraum der Gäste.

Yan Diomande dribbelt am linken Flügel an und spielt den Ball flach in den Strafraum. Kylian Mbappe verpasst, aber hinter ihm, fast am Elfmeterpunkt schießt Jude Bellingham heran, kommt zwei Gegenspielern zuvor, tickt den Ball mit links an und geht dann zu Boden. Schiedsrichter Cesar Soto Grado pfeift und zeigt sofort auf den Punkt.

Dann meldet sich VAR Jorge Figueroa Vazquez beim Feld-Referee und zitiert ihn zum Bildschirm. Die Entscheidung bleibt nicht stehen. Aus dem Strafstoß für Real wird Schwalbe gegen Bellingham, und der bereits verwarnte Engländer sieht Gelb-Rot.

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In der verbleibenden Spielzeit gelingt den Königlichen kein Treffer mehr, sodass es beim 1:2 bleibt. Real verpasst damit womöglich den Anschluss an den FC Barcelona, der am Sonntag auf sechs Punkte davonziehen kann, und fällt wieder hinter Stadtrivale Atletico in der Tabelle auf Platz drei zurück.

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Klare Fehlentscheidung? Rätselraten um Bellinghams Sturz

Man kann nun im Netz unzählige Video-Snippets mit der Bellingham-Szene bewundern. In der einen Perspektive sieht es zweifellos nach einer klaren Schwalbe aus, in der nächsten nach einem Kontakt durch den Alaves-Verteidiger, den Bellingham clever nutzt.

Nun gebührt es dem Anstand, dem 23-jährigen Weltstar keine betrügerische Absicht zu unterstellen. Und es versteht sich genauso von selbst, nicht an der Redlichkeit des Schiedsrichterteams zu zweifeln. Folglich muss es sich so abgespielt haben, dass der VAR seinen Kollegen auf dem Feld auf die Möglichkeit hingewiesen hat, dass er sich von Bellinghams Sturz habe täuschen lassen. Soto Grado kam bei der Ansicht der Bilder offenbar zur gleichen Ansicht, sonst hätte er seinen ersten Eindruck nicht revidiert.

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Und man kann der Betrachtung durchaus folgen: Bellinghams Sturz ist sicherlich nicht ursächlich durch ein Abwehrbein eines Gegners zustande gekommen. Ob der frühere BVB-Star nun aber einfach nur betrogen oder aber einen nicht allzu heftigen Kontakt durch einen spektakulären Flug lediglich sichtbar gemacht hat, das wird sich wohl nicht abschließend klären lassen. Und man kann immer mit der Grauzone kommen: War es DIE KLARE FEHLENTSCHEIDUNG, wie sie die Regel verlangt?

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So beurteilt Jose Mourinho die Elferszene

Bei der Aufklärung kann freilich Jose Mourinho helfen. Der portugiesische Coach von Real ist bekanntlich über jeden Verdacht der Befangenheit erhaben und es gebührt mal wieder dem Anstand, ihm nicht vorzuwerfen, er würde Schiedsrichter vor den Bus werfen ... Pardon ... der objektiven Betrachtung jeder Szene nicht Vorrang einräumen und nicht mit allen Mitteln um einen respektvollen Umgang aller Parteien bemüht sein.

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Auftritt Mourinho also. Er habe sich die Szene auf der Bank angeschaut und "hatte Zweifel". Ein Strafstoß für seine Mannschaft "könnte übertrieben sein", fügte Mourinho im Rahmen der Pressekonferenz noch an. Aber: "Jude sagt, es ist Elfmeter und er sagt es nach Spielende immer noch und wenn ein Spieler sagt, dass es ein Elfer ist, muss ich das auch denken. Wenn ein Spieler nach dem Spiel sagt, dass eine Berührung stattgefunden hat, dann muss ich dem Spieler glauben."

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Der Anti-Kompany: Mourinho wirft den Schiri doch vor den Bus

So weit, so okay. Mourinho erklärt einen völlig nachvollziehbaren Konflikt. Die einen sagen das, die anderen sagen das. Und ja: Er ist natürlich befangen als Trainer seines Schützlings und das muss er auch sein. Alles fein.

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Dann aber legte der 63-Jährige nach: "Mal sehen, wen dieser Schiedsrichter nächste Saison vom Platz stellt. Vor zwei Jahren war es Mbappe, letztes Jahr war es, glaube ich, Vinicius, dieses Mal Jude. Mal sehen, ob es nächstes Jahr Courtois wird. Ich glaube, dass es diesem Schiedsrichter Spaß macht, seine Macht zu demonstrieren und zu zeigen, dass er ein Phänomen ist."

Mourinho räumte dann noch großzügig ein, dass man nicht "wegen des Schiedsrichters verloren" habe, "sondern wegen uns selbst". Und er "trage die Verantwortung". Auch für seine Rhetorik muss sich der Erfolgstrainer verantworten und mit der Konkurrenz messen lassen. Vincent Kompany vom FC Bayern etwa schneidet besser ab, wenn es darum geht, eine unangenehme Situation zu managen. So verwandelte der belgische Trainer der Münchner ein trübes 0:0 beim HSV am Samstag mit weiteren Nackenschlägen für sein Team in eine Masterclass in Sachen Kommunikation und Auftreten.

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Für Mourinho und Madrid geht es weiter mit einem knackigen Dreierpack: Mittwoch bei Real Sociedad, Sonntag in Bilbao, am Mittwoch darauf geht es zum FC Arsenal.