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Anthony Gordon Barcelonagetty

Nach Pleite im Clasico: Wütender FC Barcelona nimmt Deportivo Alaves auseinander

La Liga
FC Barcelona - Deportivo Alaves
FC Barcelona
Deportivo Alaves

Der FC Barcelona hat nach dem herben Dämpfer im Clásico eine wütende Reaktion gezeigt und in der Liga eindrucksvoll zurück in die Spur gefunden.

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Das Team vom deutschen Trainer Hansi Flick präsentierte sich beim 6:1 (4:0) gegen Deportivo Alaves in Torlaune, auf die 1:2-Pleite gegen Erzrivale Real Madrid am vergangenen Wochenende hatten die Katalanen um Doppelpacker Lamine Yamal eine fulminante Antwort.

Mit nun 30 Punkten aus elf Spielen bleibt der Meister weiter mit zwei Zählern Vorsprung auf Atlético Madrid an der Tabellenspitze, zuletzt war Barca nach ihrem überragenden Saisonstart jedoch äußerst unsanft ausgebremst worden: In der Champions League hatte es ein 2:4 gegen Paris Saint-Germain gesetzt, in der Liga folgte postwendend die erste Niederlage ausgerechnet gegen Real.

Mit Wut im Bauch zeigte die Flick-Mannschaft ihrem Gegner schnell die Grenzen auf, maßgeblich dafür verantwortlich war zunächst der überragende Fermín: Für seinen brasilianischen Teamkollegen Raphinha legte der Mittelfeldstratege gleich zwei Mal gekonnt auf (8., 41.), das 2:0 erzielte er zwischendurch selbst (23.).

Auch Jungstar Yamal, der bei der Ballon-d'Or-Gala hinter Harry Kane und Kylian Mbappé gelandet, aber immerhin zum besten Jungspieler des Jahres gewählt worden war, beteiligte sich daraufhin am munteren Toreschießen, auch in Halbzeit zwei hatte der 19-Jährige noch nicht genug (45.+1). Auch der eingewechselte Anthony Gordon traf noch (81.), Mariano erzielte den Ehrentreffer für Alaves (84.). Nationalspieler Karim Adeyemi spielte von Beginn an, blieb jedoch ohne Torbeteiligung.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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