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Daniel Buse

Nach nur zwei Kurzeinsätzen: Spekulationen über schnelles Aus für Ex-Bayern-Star David Alaba

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Erst Ende September fand der 34-Jährige einen neuen Verein - aber das Kapitel Italien könnte schon bald zu Ende sein.

Das neue Engagement von David Alaba beim italienischen Erstligisten Udinese Calcio ist bislang keine Erfolgsgeschichte - und nun wird schon über ein schnelles Aus des Abwehrspielers spekuliert. Der Österreicher, der beim FC Bayern München seinen internationalen Durchbruch schaffte, hatte bei Real Madrid nach fünf von Verletzungen geprägten Jahren keinen neuen Vertrag bekommen. Allerdings gestaltete sich die Suche nach einem neuen Verein schwierig, bevor er erst Ende September fündig wurde und für eine Saison bei Udinese unterschrieb.

Erstmals eingesetzt wurde er Mitte Oktober, als er als Einwechselspieler 18 Minuten bei der 1:2-Niederlage seines neuen Vereins bei Torino bekam. Eine Woche später durfte er im Heimspiel gegen Lecce von Beginn an ran - und lag mit seinem Team zur Pause bereits 0:2 zurück. Daraufhin wurde er von Trainer Kosta Runjaic ausgewechselt. Es war der bislang letzte Auftritt von Alaba, der sich danach mit einer Wadenverletzung abmeldete.

In österreichischen Medien wird bereits darüber spekuliert, ob es das bereits für den 34 Jahre alten Verteidiger gewesen ist, der sich schon mehrfach in seiner Karriere mit hartnäckigen Wadenblessuren herumschlagen musste. Mit Runjaic ist außerdem der Trainer, der ihn nach Udine holte, nicht mehr da: Paolo Zanetti übernahm von ihm die Verantwortung an der Seitenlinie - aber es lief auch mit dem neuen Coach bislang nicht besser. Durch die 1:2-Pleite in Venedig rutschte Udinese Calcio nun auf den letzten Platz der Serie A und befindet sich in höchster Abstiegsgefahr.

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Alaba holte jeweils zweimal mit dem FC Bayern und Real Madrid den Titel in der Champions League. Mit den Münchnern wurde er zudem zehnmal Meister, mit den Königlichen zweimal. In seiner Heimat Österreich wurde er zehnmal zum Fußball des Jahres gewählt.

Geschrieben vonDaniel Buse

Redakteur GOAL DE / SPOX

📝Bio: Für die Lokalzeitung startete ich sofort nach meinem 18. Geburtstag im Sport - weil ich dann endlich mit meinem neuen Führerschein alle Kreisliga-Plätze der näheren Umgebung abfahren konnte. Neben dem "kleinen" Fußball bekam ich auch noch den FC Twente von einem Kollegen an die Hand, bei dem ich seit 2006 regelmäßig im Stadion bin. 

Neben meinem Studium begann ich bei GOAL mit einem Praktikum, bei dem sich der Arbeitsumfang immer weiter erhöhte, bis es zu einem echten Job wurde. Seit 2015 bin ich fest bei GOAL und SPOX und als Redakteur für all das verantwortlich, was das Tagesgeschehen des "großen" Fußballs zu bieten hat. 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Als Sohn eines fußballbegeisterten Vaters, der in Dortmund groß geworden ist, hat man keine Wahl - sondern ist natürlich BVB-Fan. Die Liebe zu den Schwarz-Gelben ist allerdings nicht mehr ganz so intensiv wie noch als Jugendlicher, vielleicht auch, weil es der Job mit seinem neutral-kritischen Blick auf das Ganze mit sich bringt. 

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

  • internationalen News

  • dem Geschehen in der Bundesliga

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Wenn es mit der eigenen Karriere nicht mal ansatzweise geklappt hat, sind die Augenblicke, in denen man trotzdem auf der großen Bühne steht und die Fans außer sich vor Freude sind, etwas ganz Besonderes: 2011 ging es zum jubelnden BVB-Team durch den Spielertunnel bis auf den Rasen, vor die "Gelbe Wand" und zur Meisterschale. Und im selben Jahr stand ich bei der Twente-Meisterfeier im Hintergrund auf der Bühne und damit vor einem riesigen Pyro-Meer. 

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