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Erst Ende September fand der 34-Jährige einen neuen Verein - aber das Kapitel Italien könnte schon bald zu Ende sein.

Das neue Engagement von David Alaba beim italienischen Erstligisten Udinese Calcio ist bislang keine Erfolgsgeschichte - und nun wird schon über ein schnelles Aus des Abwehrspielers spekuliert. Der Österreicher, der beim FC Bayern München seinen internationalen Durchbruch schaffte, hatte bei Real Madrid nach fünf von Verletzungen geprägten Jahren keinen neuen Vertrag bekommen. Allerdings gestaltete sich die Suche nach einem neuen Verein schwierig, bevor er erst Ende September fündig wurde und für eine Saison bei Udinese unterschrieb.

Erstmals eingesetzt wurde er Mitte Oktober, als er als Einwechselspieler 18 Minuten bei der 1:2-Niederlage seines neuen Vereins bei Torino bekam. Eine Woche später durfte er im Heimspiel gegen Lecce von Beginn an ran - und lag mit seinem Team zur Pause bereits 0:2 zurück. Daraufhin wurde er von Trainer Kosta Runjaic ausgewechselt. Es war der bislang letzte Auftritt von Alaba, der sich danach mit einer Wadenverletzung abmeldete.

In österreichischen Medien wird bereits darüber spekuliert, ob es das bereits für den 34 Jahre alten Verteidiger gewesen ist, der sich schon mehrfach in seiner Karriere mit hartnäckigen Wadenblessuren herumschlagen musste. Mit Runjaic ist außerdem der Trainer, der ihn nach Udine holte, nicht mehr da: Paolo Zanetti übernahm von ihm die Verantwortung an der Seitenlinie - aber es lief auch mit dem neuen Coach bislang nicht besser. Durch die 1:2-Pleite in Venedig rutschte Udinese Calcio nun auf den letzten Platz der Serie A und befindet sich in höchster Abstiegsgefahr.

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Alaba holte jeweils zweimal mit dem FC Bayern und Real Madrid den Titel in der Champions League. Mit den Münchnern wurde er zudem zehnmal Meister, mit den Königlichen zweimal. In seiner Heimat Österreich wurde er zehnmal zum Fußball des Jahres gewählt.