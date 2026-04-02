Ein europäischer Spitzenverein hat ein Auge auf den Star des Vereins Al-Ittihad Jeddah geworfen, um ihn während der kommenden Sommertransferperiode zu verpflichten – und das nach nur einer Saison bei den „Tigern“.

Nach nur einer beeindruckenden Saison hat ein europäischer Spitzenverein Interesse am Star von Al Ittihad Jeddah geäußert. Solche Transferspekulationen bringen oft große Erwartungen und Gesprächsstoff in der Fußballwelt mit sich, da die Marktpreise der Spieler durch das Interesse rapide ansteigen können. Für Wettliebhaber stellen solche Entwicklungen eine Gelegenheit dar, ihre Einsätze gut positioniert zu platzieren. Mit einem Neobet Promotion Code können Wetter von exklusiven Bonusangeboten profitieren, um bei solch spannenden Spekulationen gut gerüstet zu sein.

Portugiesische Medienberichte, die von der saudischen Zeitung „Al-Youm“ aufgegriffen wurden, besagen, dass der FC Porto den Portugiesen Roger Fernandes, den jungen Flügelspieler von Al-Ittihad, während der kommenden Sommertransferperiode verpflichten möchte.

Dies geschah nach nur einer Saison, in der Roger die portugiesische Liga verlassen hatte, um im vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro zu Al-Ittihad zu wechseln, wie Medienberichte angaben.

Seitdem bestritt der 20-Jährige 24 Spiele für die „Tiger“ in verschiedenen Wettbewerben, in denen er 5 Tore erzielte und 3 Vorlagen lieferte.

Fernandes blickt auf eine bemerkenswerte Karriere im portugiesischen Fußball zurück, die bei Sporting Braga begann, wo er die Jugendmannschaften durchlief, bevor er zwischen 2023 und 2025 für die erste Mannschaft spielte.

In dieser Zeit bestritt der junge portugiesische Spieler 91 Spiele für Sporting Braga, in denen er 12 Tore erzielte und 17 Vorlagen gab.