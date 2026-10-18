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Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Nach nächstem Erfolgserlebnis: Florian Wirtz erhält Sonderlob von Trainer Andoni Iraolo beim FC Liverpool

Premier League
F. Wirtz
Liverpool
Brentford - Liverpool
Brentford

Florian Wirtz hat sich mit seiner starken Vorstellung als Spielgestalter des FC Liverpool das nächste Sonderlob seines Trainers verdient.

"Insbesondere in der zweiten Hälfte, in solch einer Situation brauchst du einen Spieler wie Flo", sagte Andoni Iraola nach dem 2:1 (0:1) beim bis dato ungeschlagenen FC Brentford in der Premier League: "Auf dem Spielfeld gibt es wenig Freiräume, nur kleine Lücken, du hast wenig Zeit mit dem Ball. Du musst die Feinheiten erkennen, denn Brentford verteidigt als Team im Strafraum sehr, sehr gut", sagte Iraola.

Schon unter der Woche hatte er Wirtz nach dem 6:3 in der Champions League bei LASK Linz das Vertrauen ausgesprochen. Nun steigerte sich Wirtz noch einmal - und leitete nach einem Platzverweis für Brentford die Wende für die Reds ein. Beim Ausgleichstreffer schickte er Victor Munoz in die Tiefe (62.), Alexander Isak traf zum Sieg (70.).

Wirtz kreierte neun Torchancen aus dem laufenden Spiel. Das ist der höchste Wert eines Spielers in der Premier League seit über fünf Jahren. "Du brauchst Spieler wie Flo, wie Rio (Ngumoha), wie Victor (Munoz), die einen Unterschied machen können", sagte Iraola.

Mit dem dritten Saisonsieg in der Liga liegt Liverpool derzeit auf dem fünften Rang.

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