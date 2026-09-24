Nach millionenschwerem Verlust: Manchester United ergreift kuriose Maßnahme

Ein kleines Rasenstück aus dem Old Trafford, gegossen in einen 7x7 cm großen Acrylwürfel? Macht 165 Euro. Weil Manchester United nicht nur keinen Weg aus der sportlichen Krise findet, sondern nun auch einmal mehr besorgniserregende wirtschaftliche Zahlen veröffentlicht hat, geht der Klub kreative Wege, um die Bilanzen etwas aufzubessern.

Erstmals seit 14 Jahren war in diesem Sommer der Rasen des altehrwürdigen Old Trafford neu verlegt worden, per Mail wurde den Fans die Möglichkeit geboten, kleine Rasenstücke des alten Spielfeldes online zu erwerben. Wie ein Blick in den Online-Store zeigt, ist das Gras aus dem Stadion bei den Fans äußert beliebt - am Donnerstagmittag war das Angebot bereits mit dem Hinweis "ausverkauft" versehen.

Die finanziellen Nöte wird der Verkauf des Rasens freilich nicht allein lösen. Denn wie die Red Devils mitteilten, wurde in der Saison 2025/26 ein Verlust von umgerechnet 50 Millionen Euro verzeichnet. Die Gesamtschuldenlast des englischen Rekordmeisters, der in der Premier League nach fünf Spielen in der laufenden Saison Rang zwölf belegt, beträgt somit laut Finanzexperten weiterhin über eine Milliarde Euro.

Manchester United vermeldete bereits zum siebten Mal in Folge Verluste. Daran konnte auch der Rekordumsatz von 787 Millionen Euro und der operative Gewinn von 26,2 Millionen Euro nichts ändern. In der vergangenen Saison wirkten sich vor allem die Erhöhung der Kreditlinie für die Sanierung des Old Trafford sowie die Entschädigung für den freigestellten Trainer Ruben Amorim aus.