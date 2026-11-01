Nach Meilenstein mit dem FC Barcelona: Hansi Flick will nicht über FC Bayern reden

6:1 gegen Alaves! Barcelona ist nach dem 2:4 in der Champions League bei PSG und dem 1:2 in El Clasico gegen Real Madrid zurück in der Erfolgsspur.

Der neunte Dreier am 10. Spieltag in LaLiga am Samstagabend war gleichzeitig schon der 100. Sieg von Flick als Barcelonas Chefcoach. Der ehemalige Bundestrainer und Triple-Gewinner mit dem FC Bayern brauchte dafür lediglich 131 Spiele. 21 Partien gingen verloren, zehn endeten Unentschieden. 375 Tore (153 Gegentreffer) erzielten seine Schützlinge dabei, der Punkteschnitt liegt mit 2,37 fast genauso schwindelerregend hoch wie in seiner Bayern-Zeit. Damals kam Flick in 86 Partien auf 2,53 Punkte durchschnittlich.

"Das mag ich überhaupt nicht. Das Team ist anders, die Situation ist eine völlig andere", sagte Flick nach dem Spiel auf Parallelen zwischen den beiden FCBs angesprochen. "Im Moment sieht alles gut aus, aber ich weiß, wie schnell sich die Dinge im Fußball ändern können. Ich schaue in die Vergangenheit, um aus Fehlern zu lernen, aber meine Philosophie ist es, nach vorne zu blicken."

Als achter Trainer der Geschichte des FC Barcelona überhaupt erreichte Flick die 100-Siege-Marke, nur einer war schneller als er. Luis Enrique, heute bei PSG, feierte schon im 126. Spiel Jubiläum.

"Es geht hier nicht um mich, es geht um das Team, die Fans und den Verein", sagte der 61-Jährige. "Wir sind alle glücklich, und die Fans haben das nach den letzten Wochen einfach verdient. Die Verbindung zwischen Mannschaft und Fans ist aktuell erstaunlich."

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Lamine Yamal und Raphinha produzieren weiter irre Zahlen

Flicks Marke war nicht die einzig bemerkenswerte im einseitigen Duell mit Alaves.

Bei 46 Saisontoren in elf Spielen steht Barca nun. Diese Marke wurde im gleichen Zeitraum erst einmal übertroffen und zwar vor über 80 Jahren. Damals (1940/41) startete Athletic Bilbao mit 49 Treffern.

Raphinha baute seine persönliche Saisonbilanz auf 15 Treffer aus. Diese Marke nach elf Spielen überbot im 21. Jahrhundert nur Cristiano Ronaldo, der 2014 mit 18 Toren für Real Madrid in die Saison startete.

Damit nicht genug: Lamine Yamal hat die meisten Scorerpunkte in den Top-5-Ligen in dieser Saison gesammelt mit 23 (12 Tore/11 Assists). Europaweit auf Platz zwei liegt Teamkollege Raphinha mit 17.

Barca führt LaLiga mit zwei Punkten Vorsprung auf Atletico Madrid an. Es folgt Real Madrid auf dem dritten Platz. Am Dienstag duelliert sich Flicks Team mit Aston Villa und seinem Ex-Schützling Leon Goretzka, am Wochenende darauf steigt der Knaller in der spanischen Liga, wenn Atleti Barca empfängt.