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Kylian Mbappe Real Madrid 2026/27getty
Marko Brkic

"Nach mehr als zwei Jahren immer noch nicht verstanden": Bei Real Madrid wächst intern angeblich der Unmut über Kylian Mbappe

La Liga
Kylian Mbappé
Real Madrid

Wegen seines Verhaltens abseits des Platzes sorgt Kylian Mbappe offenbar zunehmend für Unzufriedenheit bei den Verantwortlichen von Real Madrid. Das berichtet die französische Sportzeitung L'Equipe.

Dem Bericht zufolge stößt insbesondere das Verhalten des Superstars seit seiner Verletzung im ersten Nations-League-Spiel in Madrid sauer auf. Intern soll der Eindruck entstanden sein, dass Mbappe seine persönlichen Interessen über die Ziele des Vereins stellt. So soll ihm etwa der Gewinn des Ballon d'Or wichtiger sein als der Erfolg der Mannschaft.

"Nach mehr als zwei Jahren hat man den Eindruck, dass er immer noch nicht verstanden hat, wie Real und sein Umfeld funktionieren und wie man sich dort verhalten muss", wird eine interne anonyme Quelle von der L’Equipe zitiert: "Er wird sehr schlecht beraten, und was das Image angeht, schadet das allen – ihm ebenso wie dem Verein."

Auch sein jüngster öffentlicher Auftritt soll ihm bei Real Kritik eingebracht haben. Im Interview mit France Football, dem Organisator der Ballon-d'Or-Wahl, warb der 27-Jährige erneut für sich und seine Chancen auf die Auszeichnung als Weltfußballer. "Es ist ein gutes Jahr, um ihn zu gewinnen", sagte Mbappe.

Kylian Mbappe sorgt mit Radtour für Verwunderung bei Real Madrid

Der französische Nationalspieler hatte sich beim 1:0-Sieg Frankreichs gegen die Türkei eine Überdehnung der hinteren Kapsel des linken Kniegelenks zugezogen und befand sich seitdem in der Reha. Daraufhin sorgte er jedoch mit mehreren Aktionen für Verwunderung. So wurde Mbappe vergangene Woche bei einem Clubbesuch in Paris abgelichtet. Noch größere Aufmerksamkeit erregte anschließend eine Radtour in der Schweiz, die der Stürmer selbst auf Instagram öffentlich machte.

Besonders pikant: Real-Trainer Jose Mourinho hatte erst kurz zuvor im Podcast "Bet It Drives" vor solchen Freizeitaktivitäten seiner Spieler gewarnt. "Leider kann ein Fußballspieler nicht Rad fahren. Selbst wenn er es hinter dem Rücken des Vereins tut. Sein Vertrag ist mir egal, ich achte darauf, wie ernst der Spieler seine Arbeit nimmt", erklärte Mourinho. Ein Sturz könne dazu führen, dass ein Spieler mehrere Partien verpasse oder sich sogar schwer verletze. "Vielleicht hast du nur eine Prellung, aber diese Prellung hindert dich daran, in Topform zu sein", führte der Trainer weiter aus.

Auch in der spanischen Medienlandschaft wurde die Radtour kritisch bewertet. Journalist Antonio Romero äußerte sich bei Cadena SER deutlich zur Causa: "Mbappe genießt es, der Starstürmer von Real Madrid zu sein, glaubt aber auch, er kann machen, was er will. Jemand sollte ihm sagen: Das ist nicht der Mbappe FC, das ist Real Madrid."

Mbappe MourinhoGetty Images

Nach Verletzung: Wann kann Kylian Mbappe voraussichtlich wieder spielen?

Sportlich könnte sich die Situation für Mbappe derweil wieder entspannen. Am Mittwoch trainierte der Franzose wieder mit der Mannschaft. Ein Einsatz gegen den FC Villarreal am Samstag in LaLiga ist daher gut möglich.

Individuell ist Mbappe ohnehin hervorragend in die Saison gestartet. Nach acht Pflichtspielen stehen für den 27-Jährigen bereits acht Tore und zwei Vorlagen zu Buche. Als Mannschaft läuft es bei Real Madrid dagegen noch nicht rund.

Die Königlichen belegen aktuell lediglich den vierten Tabellenplatz und liegen bereits sechs Punkte hinter Spitzenreiter FC Barcelona. Hinzu kommen offenbar weiterhin Probleme innerhalb der Kabine. Journalist Anton Meana sprach in der Sendung "El Larguero" bei Cadena SER von einer Situation, an der sich bereits Mourinhos Vorgänger Xabi Alonso und Alvaro Arbeloa die Zähne ausgebissen hätten. "Das einzige Problem ist, dass die Stimmung in der Kabine immer noch genauso kalt ist wie vor fünf Monaten", sagte Meana.

Häufig gestellte Fragen

Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.

Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.

Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.

Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.

Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.

Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.

Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.

Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.

Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.

Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.

Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.

Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.

Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.

Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.

Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.

Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.

Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.

Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.

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