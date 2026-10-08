"Nach mehr als zwei Jahren immer noch nicht verstanden": Bei Real Madrid wächst intern angeblich der Unmut über Kylian Mbappe

Dem Bericht zufolge stößt insbesondere das Verhalten des Superstars seit seiner Verletzung im ersten Nations-League-Spiel in Madrid sauer auf. Intern soll der Eindruck entstanden sein, dass Mbappe seine persönlichen Interessen über die Ziele des Vereins stellt. So soll ihm etwa der Gewinn des Ballon d'Or wichtiger sein als der Erfolg der Mannschaft.

"Nach mehr als zwei Jahren hat man den Eindruck, dass er immer noch nicht verstanden hat, wie Real und sein Umfeld funktionieren und wie man sich dort verhalten muss", wird eine interne anonyme Quelle von der L’Equipe zitiert: "Er wird sehr schlecht beraten, und was das Image angeht, schadet das allen – ihm ebenso wie dem Verein."

Auch sein jüngster öffentlicher Auftritt soll ihm bei Real Kritik eingebracht haben. Im Interview mit France Football, dem Organisator der Ballon-d'Or-Wahl, warb der 27-Jährige erneut für sich und seine Chancen auf die Auszeichnung als Weltfußballer. "Es ist ein gutes Jahr, um ihn zu gewinnen", sagte Mbappe.

Kylian Mbappe sorgt mit Radtour für Verwunderung bei Real Madrid

Der französische Nationalspieler hatte sich beim 1:0-Sieg Frankreichs gegen die Türkei eine Überdehnung der hinteren Kapsel des linken Kniegelenks zugezogen und befand sich seitdem in der Reha. Daraufhin sorgte er jedoch mit mehreren Aktionen für Verwunderung. So wurde Mbappe vergangene Woche bei einem Clubbesuch in Paris abgelichtet. Noch größere Aufmerksamkeit erregte anschließend eine Radtour in der Schweiz, die der Stürmer selbst auf Instagram öffentlich machte.

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Besonders pikant: Real-Trainer Jose Mourinho hatte erst kurz zuvor im Podcast "Bet It Drives" vor solchen Freizeitaktivitäten seiner Spieler gewarnt. "Leider kann ein Fußballspieler nicht Rad fahren. Selbst wenn er es hinter dem Rücken des Vereins tut. Sein Vertrag ist mir egal, ich achte darauf, wie ernst der Spieler seine Arbeit nimmt", erklärte Mourinho. Ein Sturz könne dazu führen, dass ein Spieler mehrere Partien verpasse oder sich sogar schwer verletze. "Vielleicht hast du nur eine Prellung, aber diese Prellung hindert dich daran, in Topform zu sein", führte der Trainer weiter aus.

Auch in der spanischen Medienlandschaft wurde die Radtour kritisch bewertet. Journalist Antonio Romero äußerte sich bei Cadena SER deutlich zur Causa: "Mbappe genießt es, der Starstürmer von Real Madrid zu sein, glaubt aber auch, er kann machen, was er will. Jemand sollte ihm sagen: Das ist nicht der Mbappe FC, das ist Real Madrid."

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Nach Verletzung: Wann kann Kylian Mbappe voraussichtlich wieder spielen?

Sportlich könnte sich die Situation für Mbappe derweil wieder entspannen. Am Mittwoch trainierte der Franzose wieder mit der Mannschaft. Ein Einsatz gegen den FC Villarreal am Samstag in LaLiga ist daher gut möglich.

Individuell ist Mbappe ohnehin hervorragend in die Saison gestartet. Nach acht Pflichtspielen stehen für den 27-Jährigen bereits acht Tore und zwei Vorlagen zu Buche. Als Mannschaft läuft es bei Real Madrid dagegen noch nicht rund.

Die Königlichen belegen aktuell lediglich den vierten Tabellenplatz und liegen bereits sechs Punkte hinter Spitzenreiter FC Barcelona. Hinzu kommen offenbar weiterhin Probleme innerhalb der Kabine. Journalist Anton Meana sprach in der Sendung "El Larguero" bei Cadena SER von einer Situation, an der sich bereits Mourinhos Vorgänger Xabi Alonso und Alvaro Arbeloa die Zähne ausgebissen hätten. "Das einzige Problem ist, dass die Stimmung in der Kabine immer noch genauso kalt ist wie vor fünf Monaten", sagte Meana.