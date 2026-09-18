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Nach heftiger Kritik über WM-Kader: Thomas Tuchel verkündet Rückkehr von Superstar-Duo

UEFA Nations League A
England
T. Tuchel
T. Alexander-Arnold
C. Palmer

Nach der Ausbootung bei der WM ist das Superstar-Duo zurück in Englands Kader.

Thomas Tuchel setzt bei den Auftritten der englischen Nationalmannschaft in der Nations League wieder auf Trent Alexander-Arnold und Cole Palmer. Das prominente Duo, auf das der deutsche Nationaltrainer des WM-Dritten bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada verzichtet hatte, steht im 27-köpfigen Aufgebot für den anstehenden Länderspielblock.

Die Nicht-Nominierungen von Alexander-Arnold (Real Madrid) und Palmer (FC Chelsea) hatten Tuchel im Vorfeld des XXL-Turniers viel Kritik eingehandelt. Angeführt werden die Three Lions mal wieder von Bayern Münchens Stürmerstar und Kapitän Harry Kane, mit Jarell Quansah von Bayer Leverkusen ist zudem ein zweiter Bundesliga-Profi Teil des Kaders.

In der Nations League startet England am 26. September (20.45 Uhr) gegen Weltmeister Spanien. Es folgen die Hinspiele in Tschechien (29. September) und Kroatien (3. Oktober), bevor Tuchels Team zum Abschluss am 6. Oktober wieder auf die Tschechen trifft.


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