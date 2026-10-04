Nach heftigem Zoff mit dem Trainer: Steht Cristiano Ronaldo vor dem Karriereende bei Portugal?

Geht es nach Bruno Fernandes, hätte Ronaldo einen anderen Abschied verdient. "Wenn Cris seine Karriere in der Nationalmannschaft beenden will, dann sollte er das mit einem großen Fest tun - und nicht auf diese Art und Weise. Denn das hat er verdient und das ist er auch wert. Schließlich ist er die größte Ikone unseres Fußballs und unseres Landes", sagte der Mittelfeldstar von Manchester United gegenüber dem Portal B24.

Ronaldo hatte die portugiesische Nationalmannschaft am Mittwoch unmittelbar vor dem Gastspiel in Dänemark (4:2) im Zuge des Streits mit Selecao-Trainer Jorge Jesus vorzeitig verlassen und fehlte deshalb beim Nations-League-Duell. Wenig später kündigte der Europameister von 2016 in einem Instagram-Post an, zu "gegebener Zeit" die "Wahrheit über die Gründe für meinen Abschied von der Nationalmannschaft" offenzulegen. Dem Team habe er sich "stets mit ganzer Kraft gewidmet", betonte Ronaldo.

Wie fiel die Reaktion auf Ronaldos Abreise aus?

Wie tief der Konflikt inzwischen reicht, zeigte sich bereits am Folgetag: Ronaldos ikonische Rückennummer sieben wurde an Rafael Leao vergeben. Auch aus dem persönlichen Umfeld des Superstars folgten anschließend scharfe Reaktionen. Seine Schwester Elma Aveiro attackierte den Nationaltrainer öffentlich. Noch deutlicher wurde Moderator Piers Morgan, der den 72-jährigen Jesus als "arrogantes Arschloch" bezeichnete.

Inzwischen zeichnet sich jedoch eine mögliche Annäherung zwischen Ronaldo und dem Nationaltrainer ab. Portugiesischen Medienberichten zufolge soll Jesus zu einem klärenden Gespräch mit dem Superstar bereit sein. Die Zeitung A Bola sprach sogar von einem möglichen "Friedensgipfel". Demnach habe der Nationalcoach einen vom portugiesischen Verband angestoßenen Vermittlungsversuch angenommen.

Vor dem Rückspiel gegen Norwegen am Sonntag in Porto äußerte sich Jesus zurückhaltend zur Situation. "Es geht nicht darum, Cristiano Ronaldo zu ignorieren“, betonte der Nationaltrainer. "Er ist ein Symbol der Nationalmannschaft und Portugals. Nach dem Spiel ist noch genügend Zeit, darüber zu sprechen."