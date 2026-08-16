Nach geplatztem Wechsel in die Serie A: Angeblich laufen Gespräche über eine spektakuläre Rückkehr von Niclas Füllkrug

Wie die Bremer Deichstube berichtet, besteht bereits Kontakt zwischen dem Bundesligisten und dem 33-jährigen Stürmer von West Ham United. Demnach könnten sich beide Seiten eine neuerliche Zusammenarbeit vorstellen. Füllkrug stammt aus der hauseigenen Nachwuchsabteilung und stürmte bis 2013 sowie von 2019 bis 2023 für Werder. Seine zweite Zeit in Bremen war die beste seiner Karriere, Füllkrug wurde Torschützenkönig und Nationalspieler.

Anschließend wechselte er für 17,25 Millionen Euro zu Borussia Dortmund. Nach nur einer Saison zog er für 27 Millionen zu West Ham United weiter, wo er - auch aufgrund von wiederkehrenden Verletzungsproblemen - die in ihn gesteckten Erwartungen aber nie erfüllte. In der vergangenen Rückrunde stürmte Füllkrug leihweise für die AC Milan, erzielte in 20 Einsätzen aber nur ein Tor. Ein fester Transfer kam nicht zustande.

Füllkrug steht bei West Ham zwar noch bis 2028 unter Vertrag, soll aber unbedingt noch in dieser Transferphase abgegeben werden. Für die kommende Saison hat Füllkrug beim Premier-League-Absteiger nicht einmal eine Rückennummer bekommen.

Niclas Füllkrugs angedachter Wechsel nach Venedig platzte

Zuletzt wurde Füllkrug beim italienischen Erstligisten FC Venezia gehandelt. Ein Transfer scheiterte aber an West Hams Ablöseforderungen. Angeblich verlangen die Hammers aktuell rund fünf Millionen Euro für Füllkrug. Diese Summe wäre auch für Werder nicht darstellbar, womöglich sinkt sie bis zum Ende der Transferperiode aber noch.

Obwohl Werder mit den beiden Neuzugängen Cedric Itten (29) und Kenny Quetant (20), mit Salim Musah (20) sowie Verkaufskandidat Dawid Kownacki (29) bereits über vier Mittelstürmer verfügt, sollen weitere Verstärkungen für die Offensive kommen. Eine einjährige Leihe des flexibel einsetzbaren Eren Dinkci (24) vom SC Freiburg steht dem Vernehmen nach unmittelbar vor dem Abschluss. Womöglich folgt anschließend Füllkrug.

Er könnte sich bei seinem alten Klub für eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp empfehlen. Füllkrugs bis dato letzter Einsatz datiert vom Nations-League-Final-Four im Juni 2025.