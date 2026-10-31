Nach seinem Vertragsende bei Galatasaray Istanbul ist Mauro Icardi derzeit vereinslos. Trägt er schon bald wieder das Trikot eines Ex-Klubs? Wie der argentinische Stürmer in einem Interview mit der italienischen Zeitung La Repubblica offenbarte, liebäugelt er mit einer Rückkehr in die Serie A zu seinem ehemaligen Verein Inter Mailand. "Träume ich von einer Rückkehr zu Inter? Es wäre etwas Besonderes. Ich hatte dort wichtige Jahre, trug die Kapitänsbinde und habe mich mit diesem Trikot identifiziert", antwortete der 33 Jährige auf die Frage nach einem möglichen Comeback im Trikot der Nerazzurri.

Das Ende bei Inter Mailand sei "schmerzhaft" gewesen, weshalb er den "Kreis gerne auf andere Weise schließen" würde. Gleichwohl betonte er: "Eine Rückkehr ergibt aber nur Sinn, wenn wir beide aneinander glauben und ein gemeinsames Ziel verfolgen. Ich habe noch viel zu geben: Wenn ich zurückkehre, dann, um nützlich zu sein und zu gewinnen."

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Was führte zum Bruch zwischen Inter Mailand und Mauro Icardi?

Icardi hatte Inter im Spätsommer 2019 im Streit verlassen und sich zunächst leihweise Paris Saint-Germain angeschlossen, das sich ein Jahr später für einen festen Transfer entschied und den Angreifer für 50 Millionen Euro unter Vertrag nahm. 2022 ging es anschließend weiter zu Galatasaray Istanbul, für das er bis zum zurückliegenden Sommer unter Vertrag stand. Aktuell ist er vereinslos.

Zu Beginn der Rückrunde 2018/19 war Icardi als damaliger Spielführer Inters abgesetzt und durch den langjährigen Stammtorhüter Samir Handanovic im Amt ersetzt worden. Ihm wurde vorgeworfen, sich nicht klar zum Verein bekannt und keinen Rückhalt in der Mannschaft gehabt zu haben.

Darüber hinaus rankten sich zum damaligen Zeitpunkt Wechselgerüchte um ihn, etwa soll Real Madrid an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein. Auch deshalb wurde Icardi bis Anfang April 2019 für neun Spiele suspendiert und erst später wieder in die Mannschaft aufgenommen.

Als Antonio Conte im Sommer 2019 schließlich das Ruder im Mailand übernahm und den Argentinier umgehend aussortierte, floh Icardi nach Paris, wo er wieder als Stammkraft eingesetzt wurde.

Nach seinem Aus bei Galatasaray vor der laufendenden Saison habe sich Icardi bewusst Zeit genommen, um alle Optionen zu prüfen: "Ich habe Angebote erhalten, aber es vorgezogen, zu warten, anstatt ein Projekt anzunehmen, von dem ich nicht vollkommen überzeugt war." Eine finale Entscheidung über seine Zukunft habe er jedoch noch nicht gefällt.