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Villarreal CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Nach fünf Toren in sieben Spielen: Brutaler Rückschlag für Ex-Dortmunder Aubameyang

La Liga
P. Aubameyang
Deportivo de A Coruna

Pierre-Emerick Aubameyang erlebte beim spanischen Überraschungs-Aufsteiger Deportivo A Coruña gerade seinen x-ten Frühling und schoss den Klub mit seinen Toren in die obere Tabellenhälfte. Doch nun wird der furiose Lauf des 37-jährigen Ex-Dortmunders jäh gestoppt.

Der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang muss nach seinem starken Start beim spanischen Aufsteiger Deportivo A Coruna lange pausieren.

Der 37-Jährige wird am Donnerstag wegen einer Meniskusverletzung im rechten Knie operiert und fällt zwei Monate aus. Neuzugang Aubameyang hatte mit fünf Toren in sieben Spielen maßgeblichen Anteil am starken Start von Depor, das aktuell Platz sieben in La Liga belegt, und zudem einige Rekorde geknackt in den ersten Spielen.

Die Hoffnungen des Klubs ruhen nun auf dem 16 Jahre jüngeren Stürmer Bil Nsongo, dem eine große Zukunft prophezeit wird.

Aubameyang spielte zwischen 2014 und 2018 dreieinhalb Jahre lang für Borussia Dortmund, das ihn mit einem Transferplus von 50 Millionen Euro an den FC Arsenal weiterverkaufte.

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