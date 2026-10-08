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Erling Haaland Manchester City 2026-27Getty

Nach Finanzskandal: Erling Haaland richtet deutliche Botschaft an Manchester City und Fans

Premier League
E. Haaland
Manchester City

Manchester Citys Star-Torjäger Erling Haaland hat im aktuellen Finanzskandal zur Geschlossenheit aufgerufen.

"Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen einander Liebe entgegenbringen. Also ja: Zusammenhalten, die Reise genießen und lächeln", sagte der 26 Jahre alte Norweger in einem Sky-Interview vor dem Premier-League-Spitzenspiel am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) beim FC Liverpool.

Die Liga hatte City Ende September nach einer vierjährigen Untersuchung wegen schwerwiegender Verstöße gegen Finanzregeln offiziell in den meisten Anklagepunkten für schuldig befunden. Der Skandal betrifft den Zeitraum von 2009 bis 2018. Der Klub legte fristgerecht Berufung gegen das Urteil ein. Sollte Manchester City keinen Erfolg auf juristischer Ebene haben, drohen drastische Strafen bis zum Zwangsabstieg, auch die Aberkennung von Titeln ist denkbar.

"Wir müssen füreinander da sein und positiv bleiben. Egal, was im Leben passiert, wir müssen immer ein Lächeln auf den Lippen haben", sagte Haaland vor dem Topspiel gegen die Reds: "Deshalb müssen wir positiv bleiben, nach vorne schauen und versuchen, Fußballspiele zu gewinnen – und versuchen, die Situation zu genießen und das Spiel zu gewinnen."

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