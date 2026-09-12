Nach fast 20 Jahren: Real-Leihgabe bricht historischen Rekord von Lionel Messi in der Serie A

Denn mit einem Dreierpack beim FC Venedig klaute der Argentinier ausgerechnet seinem großen Landsmann Lionel Messi einen Rekord, der fast 20 Jahre Bestand hatte. Mastantuono ist nun nämlich der jüngste Argentinier, der einen Hattrick in einer der großen europäischen Ligen (Italien, England, Spanien, Deutschland, Frankreich) erzielen konnte.

19 Jahre und 28 Tage war der Rechtsaußen am Freitag alt und damit 231 Tage jünger als Messi, als dieser am 10. März 2007 seine Torgala aufführte. Zur Ehrenrettung Messis sei hinzugefügt, dass er seinen ersten Hattrick im Clasico gegen Real Madrid baute.

Nur 98 Sekunden brauchte Mastantuono in Venedig, um die Fiorentina per Doppelpack nach einem 0:1-Rückstand in der ersten Halbzeit in Führung zu bringen.

In der 84. Minute sorgte er schließlich mit seinem dritten Tor für die endgültige Entscheidung. Florenz zog auf 4:1 davon, am Ende stand mit 4:2 nicht nur der erste Sieg der neuen Saison in der Serie A zu Buche, sondern überhaupt die ersten Punkte.

Wie viel Ablöse hat Franco Mastantuono Real Madrid gekostet?

Dank und Anerkennung für das erste Erfolgserlebnis der Saison beim Klub aus der Toskana gebührt freilich dem jungen Torjäger. Doch auch Trainer Paolo Vanoli muss genannt werden. Der bewahrte die Fiorentina in der vergangenen Saison vor dem Abstieg, wurde aber dennoch im Sommer durch 2006er-Weltmeister Fabio Grosso ersetzt.

Nach dessen Fehlstart mit drei Niederlagen und 1:9 Toren wurde er gleich wieder entlassen und Vanoli kehrte während der vergangenen Woche auf den Trainerstuhl in Florenz zurück.

Mastantuono kam 2025 für 45 Millionen Euro von River Plate zu Real Madrid. Bei den Königlichen konnte er sich bis dato noch gar nicht in den Vordergrund spielen, auch wenn er wettbewerbsübergreifend auf 35 Einsätze (durchschnittlich 42 Minuten), drei Tore und einen Assist kam. Die Marke von drei Toren hat er in Florenz nun in einem Spiel erreicht. Bis kommenden Sommer ist er noch nach Italien verliehen.



