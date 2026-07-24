Goal.com
Live€50
DFB Press ConferenceGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Nach Eklat um seine "Noch"-Aussage bei der WM: Jürgen Klopp hofft auf "guten Tag" für Julian Nagelsmann

Deutschland
Jürgen Klopp
J. Nagelsmann

Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp hat bei seiner Vorstellung auch über Julian Nagelsmann gesprochen.

Nach seinem entglittenen TV-Kommentar über Julian Nagelsmann hat sich der neue Bundestrainer Jürgen Klopp noch einmal über seinen 39-jährigen Vorgänger geäußert.

"Es gab seit der WM keinen Austausch. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich den brauche, möchte ich noch sehen und entscheiden. Ich respektiere Julian Nagelsmann total. Der Tag mit dem 'noch' war einer der schlechteren meines Lebens. Darauf hätte ich gerne verzichtet", sagte Klopp bei seiner Vorstellung als Bundestrainer am Freitag in Frankfurt.

Der 59-Jährige führte aus: "Ich habe mich entschuldigt, das hat er akzeptiert. Anschließend hat er mir noch zum Geburtstag gratuliert, der ja auch während der WM war. Ich glaube da liegt nichts im Argen. Ich wünsche ihm nur das Beste. Wenn es irgendwann die Zeit gibt, werde ich nochmal mit ihm sprechen. Aber heute ist wahrscheinlich auch für Julian ein guter Tag, dass das Kapitel jetzt abgeschlossen ist und es für ihn weitergeht. Er wird dafür ganz viele Möglichkeiten haben, da bin ich mir ganz sicher."

Nach der Begegnung des DFB-Teams bei der WM gegen Curacao, die mit einem klaren 7:1-Erfolg endete, ergriff Klopp das Wort am Mikrofon. Zum Zeitpunkt dieser Aussagen war das offizielle Interview mit Nagelsmann bereits beendet. Der frühere Erfolgscoach nutzte den Moment, um Missverständnisse auszuräumen und sich explizit an die Spitze der Nationalmannschaft zu richten.

KloppGetty Images

Jürgen Klopp sorgte für Eklat wegen Julian Nagelsmann

"Die Zeit müssen wir noch haben. Da wir so viel über das Team gesprochen haben: Thomas und ich fühlen uns auch als Part des Teams, inoffiziell. Wir sind auf eurer Seite", betonte Klopp. Im Zuge des Auftaktsiegs gegen den Außenseiter versuchte Klopp damals energisch, die aufgekommene Unruhe einzudämmen. Nagelsmann selbst nahm die öffentlichen Ausführungen seines Gegenübers schweigend zur Kenntnis.

"Das Unwort meines Jahres habe ich bereits gefunden: Das ist 'noch'. Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können, aber es war schon zu spät und ich war im Fernsehen. Es ist flapsig rausgerutscht und hat gar keine Relevanz. Ich werde übermorgen 59 - und bin immer noch dämlich", urteilte er selbstkritisch.

Auslöser der Aufregung war eine Sequenz während des WM-Eröffnungsspiels. Klopp agierte im Rahmen der Übertragung als TV-Experte für den Anbieter MagentaTV.

Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images


Jürgen Klopp entschuldigte sich bei Julian Nagelsmann

Mit Blick auf die Aufstellung der deutschen Auswahl spottete er verbal: "Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf - noch. Noch." Experten-Kollege Thomas Müller konterte den spitzfindigen Satz umgehend: "Kloppo, es ist erst Juni! Du bist schon im September."

Um weiteren Spekulationen vorzubeugen, stellte der gebürtige Stuttgarter am Ende der Sendung nochmals sein persönliches Anliegen klar. "Wir sind komplett auf eurer Seite. Nichts kommt von uns, was den Ablauf stören soll", sagte Klopp.

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.

Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.

Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.

Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.

Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.

Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk.

Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf rund 50 Millionen Euro.

Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.

Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.

Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.

"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Global Head of Soccer bei Red Bull. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen