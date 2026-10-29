Das Ausmaß der Empörung zeigte sich nicht nur in den heftigen Reaktionen auf Mbappes Aussagen, sondern auch in einer für den spanischen Fußball ungewöhnlichen Entwicklung: Der französische Stürmer entschuldigte sich öffentlich. Auch LaLiga-Präsident Javier Tebas bat um Verzeihung, bevor die Liga eine offizielle Stellungnahme veröffentlichte. Real Madrid zog rund einen Tag nach den Statements von Mbappe und Teba nach und entschuldigte sich ebenfalls beim chinesischen Volk.

Kylian Mbappe sorgt für Aufschrei in China: Was ist passiert?

Die Krise hatte ihren Ursprung in einem Ausschnitt aus einem Interview von Kylian Mbappe in der französischen Sendung The Bridge, der sich rasend schnell im Internet verbreitete. Darin sprach der 27-Jährige über satirische Darstellungen mit seinen Gesichtszügen und verwies auf eine Fotomontage, die sein Gesicht auf den Körper eines Mannes setzte, den er in Anspielung auf Mao Zedong als "chinesischen Diktator" bezeichnete. Eine berechtigte Bezeichnung für Zedong in der westlichen Welt, schließlich errichtete er mit der Volksrepublik China letztlich eine totalitäre Einparteiendiktatur mit ihm als unangefochtenen Anführer. Seine Politik zeichnete sich zudem durch systematische und brutale Säuberungen aus, durch die eine Opposition mit Gewalt unterdrückt und teilweise in Zwangsarbeitslager weggesperrt wurde. Dennoch gilt er in China als Nationalheld, seine Verbrechen werden in der schulischen Bildung verschwiegen oder stark verharmlost. Kritik oder Satire im Bezug auf seine Person unterliegen der Zensur.

In China lösten die Äußerungen daher heftige Empörung aus. Auf der Plattform Weibo verzeichnete das Thema mehr als 430 Millionen Aufrufe, wie die spanische Zeitung El Mundo berichtete. Für LaLiga stand dabei vor allem eines auf dem Spiel: die wirtschaftliche Bedeutung des chinesischen Marktes. Wie aus demselben Bericht hervorgeht, gab die Liga am 3. August eine Vereinbarung mit der Streamingplattform Migu bekannt, die zum staatlichen Telekommunikationskonzern China Mobile gehört.

Welche wirtschaftlichen Folgen hat der Mbappe-Eklat für LaLiga und Real Madrid?

Die Partnerschaft umfasst die Übertragung von 380 Spielen pro Saison und läuft bis einschließlich der Spielzeit 2029/30. Migu zählt mehr als 520 Millionen Abonnenten. Den im Bericht genannten Zahlen zufolge wächst die Plattform jährlich um mehr als acht Prozent. Auch die Finanzkennzahlen von LaLiga verdeutlichen die wirtschaftliche Tragweite des internationalen Geschäfts. In der Saison 2024/25 erzielte die Liga mit der Vermarktung ihrer Übertragungsrechte Einnahmen in Höhe von 1,576 Milliarden Euro.

Rund 748 Millionen Euro davon entfielen auf internationale Märkte. Wie viel davon konkret auf China entfällt, hat LaLiga nicht veröffentlicht. Der asiatische Markt und die Vereinigten Staaten zählen jedoch zu den wichtigsten Quellen für internationale Einnahmen des Wettbewerbs. Eine nachhaltige Verschlechterung der Beziehungen zu chinesischen Partnern könnte deshalb erhebliche finanzielle Folgen haben, wie El Mundo berichtet.

Mbappe bittet um Entschuldigung - Tebas kämpft um die Interessen der Liga

Mbappe veröffentlichte am Dienstag eine Entschuldigung auf Französisch, Englisch und Chinesisch. Darin räumte er ein, sich unbedacht geäußert zu haben. Ihm sei bewusst geworden, dass seine Worte die Gefühle der Menschen in China sowie chinesischer Gemeinschaften weltweit verletzt hätten. Zugleich betonte er seinen Respekt vor dem chinesischen Volk und dessen Geschichte.

Auch LaLiga-Präsident Javier Tebas entschuldigte sich noch am selben Tag. Er bedauere die Kränkung, die durch die Äußerungen des Spielers entstanden war, und bekräftigte den Respekt der Liga gegenüber China und seinen Fußballfans.

Anschließend folgte ein diplomatischer Schritt: Tebas traf den chinesischen Botschafter in Spanien, Yao Jing, um die Fortsetzung der Zusammenarbeit und die Einhaltung bestehender Vereinbarungen zu bekräftigen.

Der Ligapräsident unterstrich dabei, dass LaLiga ihre Kooperation mit den chinesischen Partnern fortsetzen wolle. Ein einzelner Vorfall dürfe weder die bisherigen Fortschritte gefährden noch die Millionen Fans beeinträchtigen, die den Wettbewerb verfolgen.

Die Entschuldigungen waren mehr als eine bloße Formalität. Sie erfolgten vor dem Hintergrund, dass das chinesische Staatsfernsehen die Übertragung von LaLiga-Spielen sowie von Inhalten mit Bezug zu Mbappe ausgesetzt und Werbung mit dem französischen Stürmer entfernt hatte.

Damit stand LaLiga vor einer entscheidenden Herausforderung: die bestehenden Übertragungsvereinbarungen und Geschäftsbeziehungen in einem strategisch wichtigen Markt zu sichern und zugleich zu verhindern, dass die Kontroverse um die Äußerungen eines einzelnen Spielers zu einem nachhaltigen Bruch mit China führte.

Real Madrid entschuldigt sich spät

Für Real Madrid gestaltete sich die Situation deutlich schwieriger. Spanischen und französischen Medienberichten zufolge versuchte der Klub zunächst, Mbappes persönliche Äußerungen von seiner eigenen Position zu distanzieren und gleichzeitig seine Geschäftsbeziehungen in China aufrechtzuerhalten. Dieser Ansatz stieß auf chinesischer Seite offenbar auf wenig Verständnis.

Nachdem sich Mbappe und Tebas entschuldigt hatten, veröffentlichte Real Madrid am Mittwoch eine offizielle Stellungnahme. Darin bekundete der Verein sein Bedauern über die mögliche Verletzung chinesischer Gefühle durch die Äußerungen seines Spielers. Zugleich bekräftigten die Königlichen ihren Respekt vor China, dessen Geschichte, Kultur und Bevölkerung sowie vor den Millionen chinesischen Fans, die dem Klub verbunden sind.

Darüber hinaus schloss sich Real Madrid der öffentlichen Entschuldigung Mbappes an und bekräftigte sein Bekenntnis zu den Werten Respekt, Zusammenleben und interkulturelle Verständigung.

Welche Folgen hat der Eklat für Mbappe?

Die Auswirkungen der Krise beschränkten sich nicht auf die Übertragungsrechte. Auch Mbappes persönliche Werbepartnerschaften waren betroffen.

Drei chinesische Unternehmen kündigten das Ende ihrer Geschäftsbeziehungen mit dem Weltmeister von 2018 an. Damit drohen ihm unmittelbare Einbußen bei der Vermarktung seiner Person auf dem chinesischen Markt. Auch für Real Madrid stehen wirtschaftliche Interessen auf dem Spiel.

Laut dem Bericht von El Mundo hält der Verein 20 Prozent an Mbappes Bildrechten. Zudem entfallen zwischen zehn und 15 Prozent der internationalen Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten mit Bezug zum Spieler auf China. Dort gehört das Trikot des Superstars zu den meistverkauften Artikeln.

Diese Zahlen belegen allerdings nicht, dass Real bereits entsprechende Umsatzeinbußen erlitten hat. Sie verdeutlichen vielmehr, welche wirtschaftlichen Interessen gefährdet sein könnten, sollte die Kontroverse anhalten oder sich zu einem umfassenderen Boykott ausweiten.

Die Situation birgt eine besondere Ironie: Ausgerechnet Mbappe, einer der wichtigsten Werbeträger von Real Madrid, ist zum Mittelpunkt einer Krise geworden, die den Absatz seiner Fanartikel und die Geschäftsbeziehungen des Klubs in einem der bedeutendsten Märkte der Welt beeinträchtigen könnte.

40 Millionen chinesische Zuschauer bei einem einzigen Spiel: Warum fürchtet Spanien um den Markt?

Wie groß die Besorgnis in Spanien ist, zeigt ein Blick auf die Zuschauerzahlen und die Reichweite, die LaLiga im Laufe der Jahre in China aufgebaut hat.

Das jüngste Duell zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid verfolgten in Spanien rund 2.759.000 Zuschauer über den Sender DAZN LaLiga. Noch eindrucksvoller war die Resonanz in China auf das Debüt des chinesischen Nationalspielers Wu Lei für Espanyol Barcelona im Jahr 2019: Nach den von El Mundo veröffentlichten Zahlen verfolgten rund 40 Millionen Menschen die Partie in seiner Heimat.

Um die Attraktivität des Wettbewerbs für das asiatische Publikum zu steigern, setzt LaLiga bereits seit 2016 teilweise auf angepasste Anstoßzeiten. Dazu gehörten Begegnungen um 13 Uhr spanischer Zeit, was in Peking 19 Uhr entspricht. Derzeit finden die Nachmittagsspiele am Samstag und Sonntag üblicherweise um 14 Uhr statt.

Darüber hinaus hat die Liga über mehr als zwölf Jahre hinweg ihre wirtschaftliche Präsenz in China kontinuierlich ausgebaut. Mit Niederlassungen in Shanghai und Peking stärkte sie ihre Position vor Ort. Ein weiteres Büro in Hongkong konzentriert sich darauf, neue Kooperations- und Sponsoringmöglichkeiten zu erschließen.

Das Geschäftsvolumen dieser Niederlassungen belief sich vor fünf Jahren auf mehr als elf Millionen Euro. Laut El Mundo handelt es sich dabei um den jüngsten Zeitraum, für den entsprechende Zahlen vorliegen.

Die Sorgen in Spanien gehen somit weit über ein einzelnes Spiel oder eine Werbekampagne hinaus. Im Mittelpunkt steht eine über Jahre gewachsene wirtschaftliche und sportliche Partnerschaft. Die entscheidende Frage ist, ob die aktuelle Krise bestehende Vereinbarungen gefährdet und die Chancen auf weiteres Wachstum im chinesischen Markt nachhaltig beeinträchtigt.

Die Mbappe-Krise wird über die Äußerungen hinaus zur finanziellen Bewährungsprobe

Die Reihenfolge der Entschuldigungen verdeutlicht, wie groß der Druck auf die spanischen Akteure war. Mbappe versuchte zunächst, die Empörung über seine Äußerungen einzudämmen. Tebas bemühte sich anschließend, die Beziehungen der Liga zu China zu schützen. Schließlich sah sich auch Real Madrid zu einer offiziellen Entschuldigung veranlasst, nachdem die chinesische Mediengruppe eine klare öffentliche Positionierung gefordert hatte.

Angesichts von mehr als 520 Millionen Abonnenten der Plattform Migu, rund 430 Millionen Aufrufen der Äußerungen Mbappes und eines chinesischen Marktanteils von bis zu 15 Prozent am internationalen Absatz bestimmter Real-Madrid-Produkte werden die wirtschaftlichen Beweggründe für die Reaktion der spanischen Seite deutlich.

Dabei ist jedoch zwischen gefährdeten Geschäftsinteressen und tatsächlich entstandenen finanziellen Schäden zu unterscheiden. Bislang liegen keine belastbaren Zahlen zu den endgültigen Gesamtverlusten vor, die Real Madrid oder LaLiga infolge des Vorfalls erlitten haben.