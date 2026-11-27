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Am Freitag erhielt das Drama um Jamal Musiala ein neues und bitteres Kapitel. Es gab aber auch gute Nachrichten vonseiten des FC Bayern.

Serge Gnabry und Alphonso Davies könnten dem verletzungsgeplagten deutschen Rekordmeister Bayern München bald wieder zur Verfügung stehen.

Der deutsche und der kanadische Nationalspieler stiegen vor dem Auswärtsspiel beim Hamburger SV am Samstag wieder ins Mannschaftstraining ein. Das teilten die Münchner am Freitag mit.

Gnabry fiel zuletzt mit einer Muskelverletzung aus, Davies erlitt einen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel. Wann Gnabry und Davies Trainer Vincent Kompany wieder zur Verfügung stehen, ist noch unklar. In Hamburg fehlen auch Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Ismael Saibari und Manuel Neuer.

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Musiala, das teilte der FCB am Freitag ebenfalls mit, erlitt im Champions-League-Spiel in Lille eine erneute Verletzung am rechten Oberschenkel und fällt "bis auf Weiteres" aus. Medienberichten zufolge könnte ein Comeback erst nach der Winterpause anstehen. Von einer Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen sei die Rede, heißt es.