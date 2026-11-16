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Wael Mohya muss sich gedulden, ehe er zu einem Debüt für Deutschland kommt. Sein Coach aber ist auch so schon begeistert.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat nach der 5:0-Gala der deutschen Nationalmannschaft am letzten Vorrundenspieltag der Nations League gegen Erzrivale Niederlande ein Sonderlob an den Spieler verteilt, der als einziger aus seinem Aufgebot in dieser Länderspielpause nicht zum Einsatz gekommen war.

Im ARD-Interview nach dem Schlusspfiff im Berliner Olympiastadion mit Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger schwärmte Klopp unter anderem von der"speziellen Gruppe", die er da mittlerweile beisammen habe. Eine Gruppe, in die er bei seinem ersten Lehrgang gar "schockverliebt" gewesen sei.

Dann führte der ehemalige Liverpool-Coach aus: "Ich hab jetzt alle hier im Lehrgang im Einsatz gehabt - auch verdient. Außer Wael." Klopp begann zu schmunzeln und sagte dann: "Das wird auch spannend!" Auf Nachfrage Sedleczeks, inwiefern das "spannend" werde, erklärte Klopp: "Weil das ein großartiger Fußballer ist. Der ist besser als ich gedacht hätte."

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Wael Mohya war erstmals für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert. Allerdings zählte Klopps Aufgebot 24 Spieler, während im Spieltagskader für die Nations League nur 23 Akteure stehen dürfen. Den einen zusätzlichen Kaderplatz will Klopp grundsätzlich für Talente freihalten, um sich von ihnen einen Eindruck während der Trainingseinheiten verschaffen zu können. Deshalb war auch klar, dass der 17 Jahre alte Mohya nicht debütieren würde, sollte sich niemand verletzten.

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Klopp betonte also, es sei trotz der großen Qualität des Teenagers schlichtweg "so abgesprochen" gewesen "und keiner der anderen hatte es jetzt verdient, dass man ihn da rausholt." Mohyas Stunde in der DFB-Elf werde aber zweifelsohne noch kommen: "Er hat am längsten Zeit, noch ganz viele Spiele zu machen. Deswegen war das jetzt kein Problem."

Wael Mohya spielt aktuell für die U21 des DFB

Mohya durchlief seit der U16 mehrere DFB-Junioren-Auswahlmannschaften und ist trotz seines jungen Alters aktueller U21-Nationalspieler (zwei Einsätze). Beim abstiegsbedrohten Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist das Eigengewächs der große Hoffnungsträger und legte unter anderem beim ersten Saisonsieg gegen den VfB Stuttgart (3:2) vor einigen Wochen einen herausragenden Auftritt hin.

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Seine Nominierung für die A-Nationalmannschaft kam dennoch überraschend. Mohya, der in Mettmann geboren wurde, aber wegen seiner Wurzeln auch für Marokko einsatzberechtigt wäre, schilderte dazu kürzlich in der Bild, die Gespräche mit dem Bundestrainer seien "sehr gut, ehrlich und offen" gewesen, wobei Klopp Klartext gesprochen habe: "Er hat mir keine Versprechungen gemacht und auch keine Garantien gegeben. Er hat mir gesagt, dass ich mir hier alles erarbeiten kann und muss."

Getty Images

Trotzdem sei die Entscheidung pro Deutschland am Ende leicht gefallen: "Dass Marokko auch Interesse hat, daraus haben sie nie ein Geheimnis gemacht. Meine Eltern kommen dorther. Das Land ist ein Teil meiner Familie und davor habe ich großen Respekt."

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Ein Vorbild auf dem Weg zu seinem ersten A-Nationalmannschafts-Einsatz sei Florian Wirtz, wie Mohya enthüllte. "Wir spielen eine ähnliche Position. Ich habe mir sehr viel von ihm abgeschaut. Das will ich auch hier. Seine Spielfreude, seine Kreativität - das imponiert mir", schwärmte der offensive Mittelfeldspieler vom Liverpool-Star.