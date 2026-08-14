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Jochen Tittmar und Tim Ursinus

Nach dem geplatzten Transfer von Said El Mala: Wie der BVB nun mit dem gesparten Geld umgehen sollte

Bundesliga
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Borussia Dortmund
1. FC Köln
S. El Mala

Said El Mala wechselt nicht vom 1. FC Köln zum BVB. Haben die Dortmunder richtig entschieden, sich aus dem Transferpoker zu verabschieden?

Das Pro zum geplatzten BVB-Transfer von Said El Mala

Von Jochen Tittmar

Borussia Dortmund setzt mit dem Ausstieg aus dem Transferpoker um Said El Mala nach Wochen zäher Verhandlungen und mehreren abgelehnten Offerten ein klares Signal. Aus sportlicher und finanzieller Sicht war das bewusst gewählte Ende des Pokers folgerichtig.

Niemand bestreitet das Talent von El Mala. Mit 13 Toren und fünf Vorlagen spielte der Youngster eine starke Premierensaison beim 1. FC Köln. Dennoch bleibt die Faktenlage eindeutig: Es handelt sich um genau eine erfolgreiche Spielzeit im Profifußball. Ohne Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb, ohne regelmäßige Spiele im Drei-Tages-Rhythmus.

Arg viel mehr als 30 Millionen Euro hatte der BVB in seiner Geschichte noch nie für einen Neuzugang bezahlt. Nun weit über 50 Millionen inklusive Boni für einen 19-Jährigen ohne internationale Erfahrung auszugeben, wäre schlicht unverantwortlich gewesen. Mal ganz unabhängig davon, welch enormer Druck die hohe Summe auf einmal für den Spieler bedeutet hätte.

In der Vergangenheit stand der BVB gelegentlich in der Kritik, sich in zähen Verhandlungen treiben zu lassen. Das konsequente Handeln der Führungsetage ist daher auch ein Schritt in die richtige Richtung. Indem die Borussia eine klare Schmerzgrenze für sich definiert hat und diese nun auch durchzog, sendet sie eine deutliche Botschaft an den Transfermarkt: Dortmund lässt sich nicht erpressen. Diese Standhaftigkeit stärkt idealerweise die eigene Verhandlungsposition für zukünftige Transferfenster.

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Said El Mala Köln 2026Getty Images

BVB kann jetzt gleich mehrere Kader-Baustellen schließen

Eine Rekordablöse in dieser Höhe hätte zudem das verbleibende Budget stark angegriffen. Nun steht man gewiss unter zeitlichem Druck, der Plan oder die Pläne B sollten baldmöglichst über die Bühne gehen. Dennoch hat man jetzt größeren Spielraum und kann das gesparte Geld auf mehrere Schultern verteilen. Schließlich benötigt der Kader noch auf mehreren Positionen Tiefe und Qualität.

Mit einem schnellen, dribbelstarken Flügelspieler als El-Mala-Ersatz ist es nämlich noch lange nicht getan: Dortmund benötigt vor allem noch dringend einen spiel- und zweikampfstarken, strategischen Sechser sowie nach dem Abgang von Yan Couto einen Rechtsverteidiger.

Der Verzicht auf El Mala mag für manche BVB-Fans auf den ersten Blick schmerzen, ist aber zugleich ein Sieg der kaufmännischen Vernunft. Der BVB beweist Haltung, bewahrt seine finanzielle Balance und zieht im richtigen Moment die Bremse.

Das Contra zum geplatzten BVB-Transfer von Said El Mala

Von Tim Ursinus

Es ist freilich nachvollziehbar, dass der BVB von den horrenden Forderungen des 1. FC Köln irgendwann die Faxen dicke hat. Allerdings verpasst Borussia Dortmund auch eine riesige Chance. Die Gelegenheit wird vermutlich nicht mehr in der Form kommen, den deutschen Nationalspieler in spe derart "günstig" zu bekommen.

Said El Malas Potenzial ist unbestritten, der Weg in die Weltklasse scheint bei ihm möglich. Dass sein Marktwert bei einem Verbleib in Köln sinken wird, ist mehr als unwahrscheinlich - außer möglicherweise bei einem Abstieg der Rheinländer.

Auch wird er unter Trainer Rene Wagner noch mehr Chancen bekommen, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. El Mala genießt einen riesigen Stellenwert unter dem Coach und dürfte als klarer Unterschiedsspieler eine Stammplatzgarantie haben. Das war bereits kurz nach der Trennung von Lukas Kwasniok bemerkbar.

Der BVB hätte also auch noch die eine oder andere Million springen lassen können, an der es letztlich gescheitert ist. Weit auseinander können beide Vereine nicht mehr gelegen haben. Zumal die Borussia offensichtlich von den Qualitäten des 19-Jährigen vollauf überzeugt war.

El MalaGetty Images

BVB hätte Said El Mala wohl gewinnbringend verkaufen können

Andernfalls wären Lars Ricken und Co. nicht dermaßen hartnäckig geblieben und hätten so viele Verhandlungsrunden mitgemacht. Gleichwohl bricht die Aussicht weg, mit einem solchen Statement-Transfer - und das wäre die Verpflichtung des hochtalentierten Flügelspielers zweifellos gewesen - in neue Dimensionen vorzustoßen und der direkten Konkurrenz eine Ansage zu machen.

Außerdem wäre es gut möglich gewesen, dass El Mala Dortmunds nächster Kassenschlager wird. In der aktuellen Zeit wirkt es nicht utopisch, dass er bei einem Weiterverkauf in Sphären von Ousmane Dembele, Erling Haaland oder Jude Bellingham vorgestoßen wäre. Nicht von ungefähr klopften schon jetzt einige mittelklassige Klubs aus der Premier League wie Brentford an. El Mala hat bereits einen Markt auf der Insel.

Wenn El Mala gesund bleibt, dürfte sich das nicht ändern. Schließlich verspricht seine attraktive Spielweise und schon jetzt ausgeprägte Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor genug Spektakel, um die Geldbeutel der stinkreichen Klubbesitzer bis auf Äußerste zu öffnen. Nun wird der BVB wohl nie erfahren, was davon alles möglich gewesen wäre.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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