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Real Madrid ist dabei, seinen Kader der Zukunft zu formen. Jude Bellingham soll unbedingt Teil des Projekts bleiben. Für eine Vertragsverlängerung soll der Engländer aber zwei Bedingungen gestellt haben.

Jude Bellinghams Vertrag bei Real Madrid läuft noch bis 2029. Dennoch sollen Vertreter des Klubs bereits das Gespräch mit den Beratern des Engländers gesucht haben, um das Arbeitspapier vorzeitig zu verlängern.

Laut Ok Diario will der spanische Spitzenklub den Mittelfeldspieler für seine starke Form belohnen. Bellingham soll jedoch zwei klare Forderungen formuliert haben, ehe er ein noch langfristigeres Bekenntnis zu Real abgibgt.

Erstens wolle Bellingham demnach in dieselbe Gehaltsklasse wie Vinicius Junior aufsteigen. In den ersten Verhandlungen stand ein Einstiegsgehalt von rund 22 Millionen Euro pro Jahr im Mittelpunkt. Das entspricht den aktuellen Bezügen des Brasilianers. Ob diese Summe allein für eine Einigung ausreicht, ist allerdings ungewiss.

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Was soll Jude Bellingham von Real Madrid fordern?

Neben seinen finanziellen Forderungen verlange Bellingham konkrete Zusicherungen zur sportlichen Ausrichtung des Klubs. Er will vom Vorstand Klarheit über dessen langfristige Pläne und Garantien dafür, dass der Kader weiterhin für den Kampf um die Meisterschaft in La Liga und den Titel in der Champions League gerüstet ist.

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Real Madrid hat einen Lauf: Zwei Leistungsträger binden sich langfristig

Reals Bemühungen, Bellingham langfristig zu binden, folgen auf die jüngste Vertragsverlängerung mit einem weiteren wichtigen jungen Talent: Arda Güler hat einen neuen Vertrag unterschrieben, der ihn bis Juni 2032 im Bernabeu hält. Auch Aurelien Tchouameni hat seinen Vertrag verlängert.Bellinghams langfristige Bindung wäre der nächste große Schritt beim Vorhaben des Klubs, seinen Kader für die kommenden Jahre um bewährte Leistungsträger aufzubauen.

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Bellinghams Bedeutung für die Mannschaft ist seit seinem deutlichen Formanstieg nach der WM weiter gewachsen. In einer auf ihn zugeschnittenen Rolle unter Trainer Jose Mourinho blüht er auf und kommt in bislang 16 Einsätzen in dieser Saison auf fünf Tore und vier Vorlagen.