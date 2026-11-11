Nach Abgang von Nils Schmadtke: FC Bayern trennt sich von nächstem Funktionär

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Nach Nils Schmadtke verlässt der nächste Funktionär den FC Bayern.

Der FC Bayern München hat sich von seinem Teamleiter Scouting & Kaderplanung Nachwuchsfußball, Florian Zahn, getrennt. Das gab der deutsche Rekordmeister am Mittwoch bekannt.

In der offiziellen Mitteilung sprach der FCB von einer "einvernehmlichen" Trennung, die in Folge von "guten Gesprächen" beschlossen worden sei. Zahn war im Sommer 2019 vom FC Chelsea an den Bayern-Campus gewechselt, arbeitete also mehr als sieben Jahre für die Münchner.

"Florian hat mit seinem Team in den vergangenen Jahren viele talentierte Spieler entdeckt, die den Weg in den Profifußball gefunden haben oder kurz davor sind. Wir bedanken uns bei ihm für seine Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", würdigte Sportdirektor Christoph Freund die Arbeit Zahns in den zurückliegenden Jahren.

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Auch Zahn selbst blickte positiv auf seine Zeit an der Säbener Straße zurück. Er sei voller "Stolz und großer Dankbarkeit", die Möglichkeit bekommen zu haben, bei seinem "Herzensverein" arbeiten zu dürfen. "Nach sieben Jahren im Verein fühlt es sich richtig an, meinem Streben nach persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung nachzugehen. Ich freue mich auf das, was kommt und bleibe dem FC Bayern tief verbunden. Herzlichen Dank an mein Team und alle Vorgesetzten und Kollegen, die mich auf diesem Weg unterstützt haben."

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Wer übernimmt die Nachfolge von Nils Schmadtke beim FC Bayern?

Innerhalb kürzester Zeit ist Zahn der zweite Funktionär, der die Bayern verlassen wird. Anfang November hatte der Rekordmeister mitgeteilt, auch mit Scouting-Leiter Nils Schmadtke künftig getrennte Wege zu gehen. Auch hier war von einer einvernehmlichen Trennung die Rede.

Schmadtkes Arbeitsvertrag läuft nun noch bis zum 31. Januar 2027, danach scheidet er aus dem Verein aus. Ursprünglich wäre er noch bis Sommer 2027 an die Münchner gebunden gewesen.

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Die Trennung von Schmadtke kam dabei keineswegs überraschend. Dieser hatte wegen seines Führungsstils intern in der Kritik gestanden. Der Sohn des früheren Bundesliga-Torhüters und -Managers Jörg Schmadtke galt in München als enger Vertrauter von Sportvorstand Max Eberl. Gemeinsam waren die beiden schon bei Borussia Mönchengladbach tätig gewesen. Einem kicker-Bericht zufolge planen die Bayern-Bosse, die Nachfolge Schmadtkes intern zu regeln.