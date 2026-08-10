Nach 20 Jahren! Real-Superstar Kylian Mbappe vollzieht offenbar einen überraschenden Wechsel

Einem Bericht des französischen Ligue-1-Insiders Thibaud Vezirian zufolge wird sich der bis dato von Nike ausgestattete Mbappe demnächst einer "unerwarteten Marke" anschließen, der Name des Unternehmens fällt in dem Bericht jedoch nicht. Es sei jedenfalls keine Kooperation mit einem anderen Sportartikel-Giganten wie Adidas, Puma oder Under Armour geplant. Sie alle sollen zuvor an einer Kooperation mit dem 27-jährigen Stürmer aus Frankreich interessiert gewesen sein.

"Der Fußballstar wird mitwirken, damit die Marke mit hochwertigen Fußballschuhen einen triumphalen Einstieg in die Welt des Fußballs feiern kann", behauptet Vezirian. "Kylian Mbappe wird zweifellos von seiner Marke und einer Beteiligung an dem Unternehmen profitieren." Der Vertragsabschluss steht angeblich kurz bevor.

Über ein Ende der Zusammenarbeit mit Nike hatten zuletzt auch L'Equipe, RMC und Le Parisien berichtet. Mbappe arbeitet seit seinem achten Lebensjahr - also seit rund 20 Jahren - mit Nike zusammen. Zuletzt soll ihm das Sponsoring jährlich rund 14 Millionen Euro pro Jahr eingebracht haben. Der Vertrag lief angeblich Ende Juni aus, wurde wegen seiner Teilnahme an der WM mit der französischen Nationalmannschaft aber noch bis Ende Juli verlängert.

Real Madrid startet am 22. August in die neue Saison

Mbappe hatte von Nike erst vor Kurzem eigene Signature Boots bekommen, deren Design seine Verbindung zu den Straßen seiner Heimatstadt Paris symbolisieren soll.

Sein Klub Real Madrid wird übrigens seit vielen Jahren von Adidas ausgestattet. Mbappes Vertrag bei den Königlichen läuft noch bis 2029. Nach einer enttäuschenden Saison ohne großen Titel will Mbappe in der kommenden Spielzeit wieder angreifen. Real rüstete seinen Kader mit einigen hochkarätigen Neuzugängen wie Yan Diomande, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries und Ibrahima Konate auf. Das erste Ligaspiel steigt am 22. August gegen Espanyol Barcelona, aller Voraussicht nach spielt Mbappe dann schon mit seinen neuen Schuhen.