"Na klar gewinnen wir heute, wir sind Deutschland": Wie Julian Nagelsmann die deutschen Tugenden wieder aufleben lassen will

Wenn man früher außerhalb von Deutschland über das DFB-Team sprach, wurde sehr häufig jener Satz zitiert, der längst zum geflügelten Wort geworden ist: "Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach - und am Ende gewinnen immer die Deutschen." Gary Lineker sagte ihn nach dem WM-Halbfinale 1990, das England im Elfmeterschießen gegen die deutsche Nationalelf verlor. Er meinte ihn halb bewundernd, halb resignierend.

Dieser Satz war mehr als nur ein Bonmot. Er verdichtete das Bild einer Nation, die Fußball jahrzehntelang nicht durch das schönste Spiel, sondern durch eine unerschütterliche Haltung definierte. Deutschland war die Mannschaft, die nie aufgab, die über Organisation, Willen und taktische Disziplin kam, die sich in entscheidenden Momenten durchsetzte.

Diese Identität war ihr Vermächtnis. Es war der Fußball der Mentalität, nicht der Ästhetik. Weltmeisterschaften waren Prüfungen des Charakters, keine Zurschaustellung technischer Perfektion. Diese Werte prägten das kollektive Selbstverständnis des deutschen Fußballs.

Die Helden von Bern 1954, die Titelträger von München 1974, die Kämpfer von Rom 1990 - sie alle standen sinnbildlich für eine Mannschaft, die in den entscheidenden Momenten die Balance aus kollektiver Entschlossenheit und taktischer Nüchternheit fand. Deutschland war das Team, das selten das ansehnlichste, aber oft das effektivste Spiel spielte. Das war die DNA, das war der Stil, den man mit deutscher Fußballkunst assoziierte: geordnet, unnachgiebig, zielgerichtet.





Deutschland unter Joachim Löw: Der Weg in ein neues Zeitalter

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Doch mit Beginn der 2000er-Jahre veränderte sich die Fußballwelt zusehends. Der internationale Fußball wurde schneller, technischer und anspruchsvoller. Auch in Deutschland wuchs der Wunsch nach einem moderneren Ansatz. Als Joachim Löw nach der WM 2006 die Verantwortung als Bundestrainer übernahm, war der DFB auf dem Weg in ein neues Zeitalter.

Unter Löw sollte die Nationalmannschaft ein anderes Gesicht zeigen: weniger Kampf, mehr Kontrolle, weniger Reaktion, mehr Aktion. Löw selbst beschrieb diesen Wandel schon 2012 mit den Worten: "Wir haben eine gute Mischung aus Passen und Laufen entwickelt, Balleroberung und dann schnelle Konter."

Es war das Bekenntnis zu einem Fußball, der den Ball nicht nur jagte, sondern ihn beherrschte. Die deutsche Mannschaft wurde zur Ballbesitzmaschine, beeinflusst von der Ästhetik Pep Guardiolas, inspiriert von Spaniens Dominanz. Der neue Stil war Ausdruck eines modernisierten Selbstverständnisses: Deutschland wollte nicht mehr nur gewinnen, sondern auch gefallen.



Der Erfolg gab Löw recht. Bei der WM 2014 in Brasilien kulminierte dieser Stil in der vielleicht perfektesten Symbiose aus Ordnung und Kreativität, die ein deutsches Team je gezeigt hatte. Die Mischung aus taktischer Klarheit, technischer Präzision und mannschaftlicher Harmonie führte zum Gewinn der Weltmeisterschaft - mit dem 7:1 im Halbfinale gegen die Gastgeber als epochalem Moment.

Es war der Triumph eines neuen Deutschland, das jetzt phasenweise auch in der Lage sein konnte, Gegner zu dominieren, statt sie niederzuringen. Doch schon in diesem Sieg lag auch der Keim der späteren Krise. Die Spielweise wurde immer stärker ideologisiert, die Idee des Ballbesitzes zum Selbstzweck.

Der Verlust der Aura, die Gary Lineker einst beschrieb

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Löw bekannte nach dem Vorrundenaus bei der WM 2018 selbstkritisch: "Meine größte Fehleinschätzung und mein größter Fehler war, dass ich glaubte, wir könnten die Gruppenphase mit einem dominanten, auf Ballbesitz basierenden Fußball überstehen. Ich hätte die Mannschaft so vorbereiten sollen wie 2014, als wir ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Angriff und Verteidigung hatten."

In diesen Sätzen steckt das Eingeständnis, dass sich der deutsche Fußball vom eigenen Fundament entfernt hatte. Die Mannschaft war technisch hervorragend, aber ihre Identität hatte Risse bekommen. Die Folge war eine Krise, die tiefer ging als sportliche Misserfolge.

Nach 2014 begann ein schleichender Prozess der Entfremdung. Der Fußball der deutschen Nationalmannschaft hatte sich in eine Richtung entwickelt, die zwar modern, aber nicht mehr das war, was man gemeinhin als "typisch deutsch" bezeichnete. Man wollte alles gleichzeitig sein: elegant wie Spanien, taktisch klug wie Frankreich, pressingstark wie England - und verlor dabei das, was einen über Jahrzehnte ausgezeichnet hatte.

Das Ergebnis waren Mannschaften, die strukturell zwar ganz gut, aber emotional leer wirkten. Die Spiele der WM 2018 und 2022 zeigten deutlich auf, dass Ballbesitz kein Wert an sich ist. Er war 2018 auch gar nicht mehr zwingend modern. Klubteams wie Guardiolas Manchester City hatten damals bereits größere Anleihen intensiven (Gegen-)Pressings implementiert.

Eines von Löws Problemen war, dass er sich dahingehend zu wenig weiterentwickelt hat. 70 Prozent Ballkontrolle halfen nichts, wenn Leidenschaft und Klarheit fehlten. Das Team wirkte oft zu brav, zu berechenbar und zu wenig kampfbereit. Die Aura, die Lineker einst beschrieben hatte, war damit verschwunden.

Deutschlands programmatischer Neuanfang unter Julian Nagelsmann

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Das Vermächtnis, das einst Stärke bedeutete, war zum Schatten geworden. Doch gerade dieses Erbe ist es, das heute wieder an Bedeutung gewinnt. Denn in einer Zeit, in der der Fußball immer stärker durch Daten, Strukturen und Systeme geprägt wird, bleibt die emotionale, charakterliche Dimension ein unterschätzter Erfolgsfaktor.

Weltmeisterschaften sind meist keine Bühne für theoretische Systeme, sondern Prüfungen der Entschlossenheit und Turniere der Haltung. Hier gewinnt nicht zwingend die Mannschaft mit den besten Passquoten, sondern jene mit der größten Geschlossenheit. Das deutsche Vermächtnis - Kampfgeist, Teamspirit, mentale Härte - ist deshalb keine nostalgische Verklärung, sondern eine Ressource für die Zukunft.



Julian Nagelsmann hat das zuletzt erkannt. Seit er 2023 den Posten des Bundestrainers übernahm, spricht er regelmäßig von Mentalität und Gemeinschaft. Im März 2024 vor der Heim-EM sagte er: "Der Druck, unter dem wir stehen, ist der Druck, erfolgreich zu sein. Alles andere sind nur Dinge, die von außen hereingetragen werden. Es ist Fußball und er sollte Emotionen wecken."

Man kann dies als einen programmatischen Neuanfang verstehen. Nagelsmann wollte, dass Fußball wieder etwas auslöst - in Spielern, in Fans und im Land. Nach dem Turnier, in dem Deutschland wieder als Mannschaft erkennbar war, erklärte er: "Ich sagte, wir brauchen die Unterstützung der Bevölkerung unseres Landes, weil wir wissen, dass wir bei den letzten Turnieren einfach nicht gut waren. Und nach den letzten Spielen denke ich haben die Fans erkannt, dass wir etwas erreichen und die Dinge verändern wollen."

Er sprach damit das an, was Löw in seinen finalen Jahren verloren hatte: die Verbindung zwischen Mannschaft, Identität und Publikum. Noch deutlicher formulierte Nagelsmann seinen Anspruch Ende Juli auf dem vom Bund Deutscher Fußball-Lehrer in Leipzig ausgetragenen Internationalen Trainerkongress: "Wir müssen nicht Spanien 2.0 sein", sagte er. Stattdessen müsse man auch mal "altmodisch denken" und nach altdeutscher Art "defensiver denken und verteidigen". Die deutschen Tugenden sind zurück.

Julian Nagelsmann will "Worker" im DFB-Team haben

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Dies ist für Nagelsmann die emotionale Grundlage seines Projekts. Es geht nicht um eine Rückkehr zum Fußball vergangener Jahrzehnte, sondern um die Wiederentdeckung einer inneren Überzeugung, die mit den Jahren verloren gegangen war. Der moderne deutsche Fußball soll wieder Haltung zeigen - aber natürlich ohne den Ball aus den Augen zu verlieren. Er soll modern gespielt werden, aber sich deutsch fühlen.

Die Balance zwischen Innovation und Tradition, zwischen Ballbesitz und Biss, ist sozusagen das Herzstück dieser Neuausrichtung. Dabei spielt das Vermächtnis eine doppelte Rolle: Es ist einerseits Mahnung, wie leicht man seine Identität verlieren kann, andererseits aber auch Anleitung, wie man sie wiederfindet.

Historisch betrachtet hat der deutsche Fußball immer dann funktioniert, wenn er sich seiner selbst bewusst war.

Die Mannschaften von 1974 oder 1990 hatten technisch überragende Spieler, aber sie lebten vor allem von Struktur, Klarheit und Disziplin. Die Mannschaft von 2014 kombinierte diese Tugenden mit der Eleganz der Moderne.

Die Teams nach 2014 hingegen verloren dieses Gleichgewicht. Der Glaube an die eigene Spielidee wich dem Versuch, es irgendwie allen recht zu machen - Fans, Analysten und Ästheten. Die Folge war eine Mannschaft, die vieles konnte, aber nichts ausstrahlte. Nagelsmanns Versuch, jetzt wieder vermehrt "Worker" einzubauen, ist daher nicht rückwärtsgewandt, sondern zukunftsorientiert: Er sucht nach der Verbindung von Haltung und Können.

Dass dieser Ansatz funktioniert, lässt sich an der öffentlichen Wahrnehmung ablesen. Während die Nationalmannschaft in den Jahren vor der Heim-EM 2024 als blutleer galt, war während und nach dem Turnier erstmals wieder echte Begeisterung zu spüren. Der Fußball wirkte emotional aufgeladen und weniger steril. So unterschiedliche Spieler wie beispielsweise Jamal Musiala und Antonio Rüdiger verkörpern das neue Selbstverständnis: technisches Niveau gepaart mit Entschlossenheit. Diese Mischung ist der Kern des deutschen Vermächtnisses in seiner modernisierten Form.

Warum aber ist dieses Vermächtnis heute wieder relevant? Weil der internationale Fußball in eine Phase eingetreten ist, in der reine Ballbesitzdominanz keine Garantie mehr für Erfolg bietet. Mannschaften wie Frankreich oder Argentinien zeigen, dass Turniersiege auf Mentalität und Anpassungsfähigkeit beruhen. Die besten Teams der Welt sind jene, die in den entscheidenden Momenten die Nerven behalten. Deutschland war einst der Inbegriff dieser Qualität.

Das Vermächtnis des deutschen Fußballs: Mahnung und Anleitung zugleich

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Dies ist für Nagelsmann die emotionale Grundlage seines Projekts. Es geht nicht um eine Rückkehr zum Fußball vergangener Jahrzehnte, sondern um die Wiederentdeckung einer inneren Überzeugung, die mit den Jahren verloren gegangen war. Der moderne deutsche Fußball soll wieder Haltung zeigen - aber natürlich ohne den Ball aus den Augen zu verlieren. Er soll modern gespielt werden, aber sich deutsch fühlen.

Die Balance zwischen Innovation und Tradition, zwischen Ballbesitz und Biss, ist sozusagen das Herzstück dieser Neuausrichtung. Dabei spielt das Vermächtnis eine doppelte Rolle: Es ist einerseits Mahnung, wie leicht man seine Identität verlieren kann, andererseits aber auch Anleitung, wie man sie wiederfindet.

Historisch betrachtet hat der deutsche Fußball immer dann funktioniert, wenn er sich seiner selbst bewusst war.

Die Mannschaften von 1974 oder 1990 hatten technisch überragende Spieler, aber sie lebten vor allem von Struktur, Klarheit und Disziplin. Die Mannschaft von 2014 kombinierte diese Tugenden mit der Eleganz der Moderne.

Die Teams nach 2014 hingegen verloren dieses Gleichgewicht. Der Glaube an die eigene Spielidee wich dem Versuch, es irgendwie allen recht zu machen - Fans, Analysten und Ästheten. Die Folge war eine Mannschaft, die vieles konnte, aber nichts ausstrahlte. Nagelsmanns Versuch, jetzt wieder vermehrt "Worker" einzubauen, ist daher nicht rückwärtsgewandt, sondern zukunftsorientiert: Er sucht nach der Verbindung von Haltung und Können.

Dass dieser Ansatz funktioniert, lässt sich an der öffentlichen Wahrnehmung ablesen. Während die Nationalmannschaft in den Jahren vor der Heim-EM 2024 als blutleer galt, war während und nach dem Turnier erstmals wieder echte Begeisterung zu spüren. Der Fußball wirkte emotional aufgeladen und weniger steril. So unterschiedliche Spieler wie beispielsweise Jamal Musiala und Antonio Rüdiger verkörpern das neue Selbstverständnis: technisches Niveau gepaart mit Entschlossenheit. Diese Mischung ist der Kern des deutschen Vermächtnisses in seiner modernisierten Form.

Warum aber ist dieses Vermächtnis heute wieder relevant? Weil der internationale Fußball in eine Phase eingetreten ist, in der reine Ballbesitzdominanz keine Garantie mehr für Erfolg bietet. Mannschaften wie Frankreich oder Argentinien zeigen, dass Turniersiege auf Mentalität und Anpassungsfähigkeit beruhen. Die besten Teams der Welt sind jene, die in den entscheidenden Momenten die Nerven behalten. Deutschland war einst der Inbegriff dieser Qualität.

"Widerstandsfähigkeit, Teamgeist und Leidenschaft" als Grundlage für die Zukunft

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In einem globalisierten, taktisch ausgereiften Fußball reicht Technik allein nicht mehr. Was Mannschaften voneinander unterscheidet, ist nicht die Datenanalyse, sondern die Kultur. Ein Team, das weiß, wofür es steht, wird auch in Krisen stabil bleiben. Das gibt Richtung, Orientierung, Identität. Wenn Nagelsmann also betont, dass "Widerstandsfähigkeit, Teamgeist und Leidenschaft" entscheidend sind, beschreibt er die Grundlage für die Zukunft.

Der deutsche Fußball steht damit erneut an einer Schwelle. Die Erinnerung an Linekers Satz wirkt heute wie ein Spiegel: Früher war sie Ausdruck von Stärke, dann wurde sie eher Ironie. Doch die Möglichkeit, dass sie eines Tages wieder als Kompliment verstanden werden könnte, ist real.

Deutschland versucht unter Nagelsmann nicht, die Vergangenheit zu kopieren, sondern eher sie richtig zu verstehen. Der Trainer will, dass die Kraft, die früher aus Disziplin und Willen kam, heute aus Teamgeist, Klarheit und mentaler Stabilität entsteht.

Das Vermächtnis deutscher Fußballkunst lebt in Momenten, in denen Mannschaften an ihre Grenzen gehen - im Krimi in der Verlängerung, im Elfmeterschießen, im mentalen Duell. Dieses Erbe wiederzuentdecken, heißt nicht, die Vergangenheit zu romantisieren, sondern ihr Potenzial für die Zukunft zu nutzen.

Diesen Weg hat Nagelsmann nun eingeschlagen. Ob er von Erfolg gekrönt sein wird, hängt nicht nur von seiner Taktik und seinem System, sondern von der Fähigkeit ab, jene alte Stärke mit neuer Leidenschaft zu verbinden. Wenn das gelingt, dann könnte der Satz von Lineker irgendwann einmal wieder so klingen, wie er einst gemeint war: Als Ausdruck des Respekts vor einer Mannschaft, die weiß, wer sie ist - und die am Ende gewinnt, weil sie ihr Vermächtnis lebt.