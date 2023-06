Der kürzlich nach Saudi-Arabien gewechselte Kanté hat sich einen Klub geangelt - zu welchem Preis wurde jedoch nicht bekannt.

WAS IST PASSIERT? Der frühere französische Weltmeister N'Golo Kanté übernimmt den belgischen Klub Royal Excelsior Virton. Das gab der Drittligist aus der wallonischen Kleinstadt am Donnerstag bekannt. Über den Preis für den 1922 gegründeten Verein gab es keine Angaben.

Kanté übernimmt Virton vom luxemburgischen Investor Flavio Becca, der sich einst auch beim 1. FC Kaiserslautern engagiert hatte.

WAS WURDE GESAGT? Royal Excelsior werde in den kommenden Tagen einen neuen Vorstand benennen, hieß es in einer Mitteilung. Dann würden, "getreu dem Image von Kante, Arbeit, Großzügigkeit und Bescheidenheit" die kommenden Jahre prägen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Al Ittihad Twitter

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 32 Jahre alte Mittelfeldmann spielt nach sieben Jahren beim FC Chelsea in der kommenden Saison für Al-Ittihad in Saudi-Arabien.

Mit den Blues hatte er 2021 die Champions League und 2019 die Europa League gewonnen, 2017 wurde er mit Chelsea und 2016 mit Leicester City englischer Meister. Er spielte bis Juni 2022 53-mal für Frankreich (zwei Tore).