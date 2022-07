1. FC Nürnberg vs. Greuther Fürth: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen - Übertragung der 2. Bundesliga

Derbyfieber in Franken! Alles zu Nürnberg gegen Fürth: Aufstellungen, TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER.

Die Zweitliga-Saison hat gerade erst begonnen - und schon kommt es in Franken zum Showdown zwischen dem 1. FC Nürnberg und Greuther Fürth!

Nach dem Abstieg der Fürther aus der Bundesliga findet in dieser Saison schon am zweiten Spieltag wieder eines der historisch größten Derbys Deutschlands statt. Auch wenn Saisonprognosen so früh in der Spielzeit fehl am Platze wären, wollen beide Teams dieses Spiel natürlich auf jeden Fall gewinnen.

Für Nürnberg wären es die ersten Punkte der Saison, am ersten Spieltag musste man sich dem FC St. Pauli mit 2:3 geschlagen geben. Fürth hat nach dem 2:2 gegen Kiel immerhin bereits einen Punkt auf den Konto. Nürnberg hat in diesem Derby den womöglich wichtigen Heimvorteil: Um 13.00 Uhr wird die Partie im Max-Morlock-Stadion angepfiffen.

Ihr wollt das Franken-Derby auf keinen Fall verpassen und fragt euch, wo es im TV übertragen wird? Ihr sucht einen LIVE-STREAM oder einen LIVE-TICKER? GOAL liefert euch alle Infos zum Spiel!

1.FC Nürnberg vs. Greuther Fürth: Das Derby in der Zweiten Bundesliga im Überblick

Partie: 1. FC Nürnberg vs. Greuther Fürth

Wettbewerb: Zweite Bundesliga

Ort: Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Datum: Samstag, 23.07.2022

Anstoß: 13.00 Uhr

Nürnberg vs. Greuther Fürth: Das Derby in der Zweiten Bundesliga LIVE im TV

Fans, die letzte Saison schon die Zweite Liga verfolgt haben, werden die negative Nachricht schon erahnen, die wir gleich zu Beginn übermitteln müssen: Das Spiel Nürnberg gegen Fürth wird nicht im Free-TV übertragen.

Bleibt also nur noch Pay-TV. Da haben viele Sportbegeisterte ja mittlerweile die Übersicht darüber verloren, welcher Sender die Rechte für welche Übertragungen hat - Sky, DAZN oder vielleicht sogar ein anderer Anbieter?

Bezüglich des Franken-Derbys gibt es allerdings Konstanz: Da Sky immer noch die Rechte am Zweitliga-Samstag hält, ist die Partie Nürnberg vs. Greuther Fürth exklusiv bei Sky zu sehen.

Dazu benötigt man aber natürlich ein kostenpflichtiges Abo. Alle Infos zu Preisen und Angeboten lassen sich der Website von Sky entnehmen.

1.FC Nürnberg vs. Greuther Fürth: Das Derby in der Zweiten Bundesliga im LIVE-STREAM

Ihr habt kein TV-Gerät in der Nähe, wollt das Derby aber trotzdem nicht verpassen? Dann ist ein LIVE-STREAM für euch das Richtige! Ob Laptop, Smartphone oder Tablet - überall kann dann das Match verfolgt werden.

Da Sky die Rechte an der Übertragung hält, bietet Sky dementsprechend auch den exklusiven LIVE-STREAM an. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten.

Nürnberg vs. Greuther Fürth im LIVE-STREAM mit Sky Go

Sky-Abonnenten können ohne zusätzliche Kosten die App Sky Go nutzen. Diese ist in jedem Abo-Paket inklusive und lässt sich nach dem Download im App Store oder Play Store auf jedem beliebigen Endgerät nutzen.

Aus Sky Ticket wird WOW: Nürnberg vs. Greuther Fürth im LIVE-STREAM

Außerdem konnten Sky-Kunden auch ein reines Streaming-Abo über die App Sky Ticket abschließen. Hier gibt es zur neuen Saison eine Änderung.

Keine Sorge: Wer ein Abo für Sky Ticket hat, kann dennoch aufatmen. Denn es handelt sich hierbei lediglich um ein Rebrand, das bisherige Abo bleibt bestehen. Aus Sky Ticket wird nun nämlich WOW - der neue Streaming-Dienst von Sky, der euch wie gewohnt auch die Zweite Bundesliga auf alle Endgeräte liefert.

Mit WOW-Live-Sport könnt Ihr für 29,99 Euro pro Monat alle Samstagsspiele der Bundesliga, die 2. Liga, Premier League und noch vieles mehr im LIVE-STREAM erleben. Das Jahresabo kostet derzeit 24,99 Euro pro Monat.

Nürnberg vs. Greuther Fürth: Die Highlights auf DAZN

DAZN zeigt das Spiel Nürnberg vs. Fürth zwar nicht live, aber Kunden des Streamingdienstes müssen nicht auf die Highlights des Derbys verzichten!

Infolge einer Kooperation mit BILDplus sind die Highlights bei allen Zweitligaspielen rund 60 Minuten nach Abpfiff bereits verfügbar.

Und außerdem dürfen sich DAZN-Kunden weiterhin über eine Fülle an Sport-Übertragungen freuen: alle Freitags - und Sonntagsspiele der Bundesliga, fast alle Partien der Champions League und dazu auch noch die Primera Division, Ligue 1 und Serie A.

Für 29,99 Euro im Monats- oder 24,99 pro Monat im Jahresabo könnt ihr euch Spitzenfußball auf jedes Endgerät streamen - Hier geht's zur Anmeldung!

Nürnberg vs. Greuther Fürth: Das Derby in der Zweiten Bundesliga im LIVE-TICKER

Ihr habt keine Zeit oder Lust, euch das Spiel anzusehen, wollte aber dennoch über alle Geschehnisse informiert werden?

Dafür bietet euch GOAL einen kostenlosen LIVE-TICKER, mit dem ihr nichts vom den Ereignissen auf den Rasen verpasst!

Hier geht's zum LIVE-TICKER von GOAL!

Nürnberg vs. Greuther Fürth: Die Aufstellungen

Aufstellung Nürnberg: 26 Mathenia - 28 Gyamerah, 16 Schindler, 19 Florian Hübner, 29 Handwerker - 5 Geis - 17 Castrop, 15 Nürnberger - 10 Möller Daehli - 23 Duah, 33 Daferner. - Trainer: Klauß

Aufstellung Fürth: 1 Linde - 2 Asta, 22 Griesbeck, 5 Haddadi, 27 Itter - 13 Christiansen - 21 Tillman, 37 Green - 10 Hrgota - 11 Abiama, 39 Ache. - Trainer: Schneider

Das sind unsere Jungs für das 269. Frankenderby!



AUF GEHTS! ☘️🔥#kleeblatt #FCNSGF



Unsere Joker: Schaffran - Mhamdi, Raebiger, Willems, Fobassam, Raschl, Dudziak, Sieb, Angleberger. pic.twitter.com/TVg4JR8y5e — SPVGG GREUTHER FÜRTH (@kleeblattfuerth) July 23, 2022

