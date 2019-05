Mutter von Adrien Rabiot: Nasser Al-Khelaifi schuld an PSG-Misere

Zwischen Adrien Rabiot und PSG gab es in den vergangenen Monaten mehrfach Ärger. Dessen Mutter sieht darin einen Grund für die aktuelle Lage.

Veronique Rabiot, Beraterin und Mutter des bei aussortierten Adrien Rabiot, hat den Präsidenten des Klubs hart kritisiert. Ihrer Meinung nach trägt Nasser Al-Khelaifi die Hauptschuld an der aktuellen sportlichen Misere von PSG.

"Nasser hat sein eigenes Team kaputt gemacht, weil er den menschlichen Faktor vergessen hat", spielt sie bei Agence France Presse auf den Umgang mit ihrem Sohn an. "Wenn man im Leben Entscheidungen trifft, gibt es kurz-, mittel-, und langfristige Konsequenzen. Wenn man das als Präsident eines Fußballklubs nicht versteht, versteht man Fußball nicht, versteht man Fußballer nicht. Vor allem zeigt es, dass du Menschen nicht verstehst."

Das Verhältnis zwischen Rabiot und PSG ist seit Ende des vergangenen Jahres angespannt: Nachdem sich der 23-Jährige geweigert hatte, seinen auslaufenden Vertrag beim Hauptstadtklub zu verlängern, wurde er nicht mehr im Aufgebot berücksichtigt und in die zweite Mannschaft strafversetzt.

Als er dann nach dem Aus in der gegen beim Feiern in einem Nachtclub gesehen wurde, suspendierte ihn der Verein endgültig. Mit all diesen Aktionen habe Al-Khelaifi dem Team Gift eingeflößt, ist sich Rabiot sicher.

PSG schied in der Champions League erneut frühzeitig aus

"Und dieses Leiden hallt nach. Man kann es nicht ignorieren, wenn einer deiner besten Spieler vor deinen Augen misshandelt wird", schloss sie ab.

In der Champions League schied das ambitionierte PSG im Achtelfinale aus. Am vergangenen Wochenende verlor man zudem das Pokalfinale in , weshalb man sich nur mit dem Titel in zufriedengeben muss. In der Liga setzte es zudem am Mittwochabend eine 2:3-Pleite gegen Montpellier.