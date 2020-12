Shkodran Mustafi zum FC Barcelona? Berater von Arsenal-Profi zu Verhandlungen in Spanien

Beim FC Arsenal bleibt Shkodran Mustafi lediglich die Reservistenrolle. Nun steht ein Wechsel des Abwehrspielers zum FC Barcelona im Raum.

Der ist auf der Suche nach Defensiv-Verstärkungen offenbar auf einen deutschen Weltmeister aufmerksam geworden. Ein Mitarbeiter der Berateragentur von Arsenal-Profi Shkodran Mustafi (28) traf sich Anfang der Woche zu Gesprächen mit Verantwortlichen der Katalanen.

Zuvor hatten Gerüchte die Runde gemacht, Berater Emre Öztürk weile wegen des 17-jährigen Offensivtalents Yusuf Demir von zu Verhandlungen in Barcelona. Ein von Öztürk auf Instagram hochgeladenes Foto mit einem Barca-Logo und der Aufschrift "Ready for meeting" heizte die Spekulationen zusätzlich an. Doch Öztürk erklärt nun auf Anfrage von Goal und SPOX: "Ich bin nicht wegen Yusuf Demir in Barcelona, sondern wegen einem anderen Spieler, den wir auch vertreten." Dass es dabei um Mustafi gegangen sei, dementierte er nicht.

Mehr Teams

Quelle: imago images / Sportimage

Arsenal-Reservist Mustafi zu Barca? Nicht undenkbar

Mustafi zu Barca? Was im ersten Moment kurios klingt, ist nicht undenkbar. Ronald Koeman, der Coach der Katalanen, wollte schon vor der Saison einen neuen Innenverteidiger verpflichten. Die Verhandlungen um Wunschkandidat Eric Garcia (19/Manchester City) scheiterten aber, weshalb sich der Verein nach kostengünstigen Alternativen umsah.

Mit Antonio Rüdiger (27/ ) befand sich nach Informationen von Goal und SPOX zum damaligen Zeitpunkt bereits ein anderer deutscher Abwehrspieler im erweiterten Kandidatenkreis für eine Leihe. Diesem Kreis gehört nun offenbar auch Mustafi an. Der Weltmeister von 2014 kommt in dieser Saison zwar bei Arsenal kaum zum Zug (401 Pflichtspiel-Minuten), genießt nach seiner weitestgehend erfolgreichen Etappe beim (2014-2016) aber noch immer einen guten Ruf in .

Barca mit Sorgen in der Abwehr - und wenig Geld

Barca steht nach 14 Liga-Spielen nur auf dem fünften Tabellenplatz der Primera Division. Eine der größten Baustellen im Kader von Koeman ist die Innenverteidigung. Während es Clement Lenglet (25) und Ronald Araujo (21) an Erfahrung und Sicherheit mangelt und Samuel Umtiti (27) keine Perspektive unter dem niederländischen Trainer hat, fällt Abwehrchef Gerard Pique (33) mit einer Knieverletzung bis mindestens Februar aus.

Deshalb ist davon auszugehen, dass die Cules im Januar einen erneuten Versuch starten, ihr 2017 zu verramschtes Talent Eric Garcia zurückzuholen. Sollte dieser Versuch erneut scheitern, könnte eine Leihe von Mustafi zu einer echten Alternative werden.

Klar ist: Aufgrund der nicht nur coronabedingten Finanzsorgen wird sich der Klub wohl kaum einen Verteidiger von internationalem Spitzenformat leisten können - schon gar nicht mitten in der Saison.