Nach erneut strittigen Handelfmetern in der Bundesliga zweifelt Mats Hummels die Regelungen bei diesen Vergehen nun öffentlich an.

WAS IST PASSIERT? BVB-Spieler Mats Hummels äußerte seine Zweifel an der aktuellen Handspielregelung und verwies dabei auf zwei umstrittene Szenen in der Bundesliga.

Auf X schrieb der Innenverteidiger: "Nach den beiden Sonntagsspielen heute muss man vielleicht mal überdenken, ob eine Berührung mit der Hand unbedingt auch ein Handspiel sein muss. Für mich sind das beides keine Situationen, die mit Elfmeter bestraft werden dürfen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Die beiden Situation, die der 34-Jährige meint: Beim ersten Sonntagsspiel zwischen Heidenheim und Bremen streifte Rechtsverteidiger Omar Traoré (1. FC Heidenheim) den Ball mit seinen Fingern während eines Befreiungsschlags - Schiedsrichter Patrick Ittrich entschied sofort auf Strafstoß.

Der andere Aufsteiger Darmstadt 98 hatte beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach ebenfalls Pech. Innenverteidiger Matej Maglica war der letzte Mann und hatte den Ball im Duell gegen Gladbach-Stürmer Tomáš Čvančara minimal mit seiner Hand gewischt. Es gab keinerlei Proteste, doch der VAR meldete sich.

Schiedsrichter Timo Gerach schaute sich die Szene anschließend am Monitor an und entschied auf Handelfmeter für die Fohlen und Rote Karte für Maglica - eine harte Entscheidung des Unparteiischen.

