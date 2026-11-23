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Der Rekordnationalspieler berichtet, was seine Informationen im Konflikt zwischen Musiala und dem FCB sind.

Lothar Matthäus hat sich in die kontroverse Debatte um Jamal Musiala eingeschaltet und dem Superstar im Streit mit dem FC Bayern München den Rücken gestärkt. Vermutungen, wonach Musiala und seine Berater bereits vor der Vertragsverlängerung von den gesundheitlichen Problemen gewusst und den FC Bayern damit möglicherweise hintergangen hätten, wies der Weltmeister von 1990 entschieden zurück. "Sieben Monate nach der Vertragsunterschrift von Musiala hat es die Seite von Musiala mitbekommen, welche Krankheit er hat. Bei Vertragsunterschrift muss alles sauber gelaufen sein", sagte Matthäus in der Sendung Sky90.

Damit vertritt der Rekordnationalspieler dieselbe Position wie Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Präsident Herbert Hainer, die sich bereits am Rande der Jahreshauptversammlung entsprechend geäußert hatten.

"Sie können davon ausgehen, dass das nicht der Fall war", erklärte Dreesen mit Blick auf eine mögliche frühere Kenntnis der Erkrankung. Zugleich wies er die Vermutung zurück, sich von Musiala oder dessen Beratern im Nachhinein getäuscht zu fühlen. "Nein, überhaupt nicht", stellte er klar. Auch Hainer betonte, dass es beim FC Bayern keinerlei Hinweise darauf gebe, dass die gesundheitlichen Probleme schon vor der Vertragsverlängerung bekannt gewesen seien. Demnach hatte der inzwischen 23-Jährige bis dahin offenbar keine Beschwerden und wusste selbst nichts von seiner Erkrankung.

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Umso mehr stellt sich die Frage, wie die extrem harschen Aussagen der Bayern-Verantwortlichen, allen voran Karl-Heinz Rummenigges jüngste Äußerungen zu Musialas Vertrag, einzuordnen sind. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende äußerte Zweifel daran, ob der Offensivspieler angesichts seiner neurologischen Dysfunktion jemals wieder zu seinem früheren Leistungsniveau zurückfinden kann. "Es ist bekannt, dass er ein gesundheitliches Problem hat. Und es ist bekannt, dass er einen Vertrag hat, der sehr stolze Summen beinhaltet", erklärte Rummenigge.

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Er halte es daher für "seriös und völlig normal", dass sich der Verein Gedanken über den Umgang mit der Situation mache. Ähnlich hatten sich zuvor bereits Dreesen und Ehrenpräsident Uli Hoeneß geäußert. Beide stellten zudem in Aussicht, über Musialas hochdotierten Vertrag sprechen zu müssen, sollten sich die Befürchtungen bewahrheiten.

Und genau da liegt offenbar der entscheidende Streitpunkt: Wie die Süddeutsche Zeitung berichtete, sollen sich Musialas Berater und der FC Bayern bereits im Sommer mündlich darauf verständigt haben, die Vertragskonditionen anzupassen, falls der Offensivspieler nicht mehr an sein früheres Leistungsniveau anknüpfen kann.

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Musiala hatte seinen Vertrag im Februar 2025 bis 2030 verlängert. Das neue Arbeitspapier soll ihm ein Jahresgehalt in Höhe von 25 Millionen Euro garantieren. Eine Summe, der er aufgrund seiner langen Ausfallzeiten und anhaltenden gesundheitlichen Probleme bislang sportlich kaum gerecht werden konnte.

Im Sommer 2025 erlitt Musiala einen Wadenbeinbruch, weitere gesundheitliche Rückschläge folgten. Nach einem Zusammenbruch bei zwei Testspielen im Sommer 2026 machte er schließlich seine neurologische Dysfunktion öffentlich. Laut Sportvorstand Max Eberl wusste der FC Bayern bereits seit der Saison 2025/26 von den Problemen - und damit rund fünf Monate nach der Vertragsverlängerung.

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Matthäus kritisierte vor diesem Hintergrund vor allem den Zeitpunkt der öffentlichen Diskussion um Musialas Vertrag und Gesundheit. "Wie wir hier diskutieren, wird natürlich nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch intern beim FC Bayern darüber diskutiert. Ich glaube schon, dass viele Spieler auf der Seite von Musiala sind und nicht verstehen können, dass man ihn in diesem Moment mit solchen Themen belastet. Man sollte ihm jede Unterstützung geben. Zu einem späteren, besseren Zeitpunkt kann man sich dann vielleicht zusammensetzen. Aber jetzt wird alles auf Musialas Schultern ausgetragen", sagte der Sky-Experte.

Aufgrund seiner körperlichen Beschwerden kam Musiala diese Saison erst fünfmal für die Bayern zum Einsatz. Dabei gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage. Zuletzt stand er beim Spiel gegen den 1. FC Köln für 20 Minuten auf dem Platz.