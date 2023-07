Muskelbündelriss: FC Bayern muss auf Raphaël Guerreiro verzichten

Schlechte Nachricht für den FC Bayern: Neuzugang Raphaël Guerreiro hat sich verletzt und fällt erst einmal länger aus.

WAS IST PASSIERT? Neuzugang Raphaël Guerreiro wird dem deutschen Rekordmeister Bayern München vorerst fehlen. Der portugiesische Nationalspieler erlitt im Training am Samstagvormittag einen Muskelbündelriss in der rechten Wade, wie die Münchner mitteilten.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Guerreiro wird somit nicht mit der Mannschaft auf Asien-Tour gehen, auch der Pflichtspielauftakt im Supercup gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig am 12. August ist in Gefahr.

DER TWEET ZUR NEWS:

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Nach seinem Wechsel von Vizemeister Borussia Dortmund zum FC Bayern hatte Guerreiro am vergangenen Dienstag im Testspiel gegen den FC Rottach-Egern sein Debüt gegeben. Der 29-Jährige hatte den BVB nach sieben Jahren ablösefrei verlassen und in München einen Vertrag bis Sommer 2026 unterschrieben.