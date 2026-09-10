"Müssen alle noch ein bisschen dazulernen!" Rodri überrascht mit Aussagen nach Barca-Sieg gegen Feyenoord

Weltmeister Rodri hat sich nach dem 5:1 des FC Barcelona zum Auftakt der Champions League gegen Feyenoord für seine Aussagen vom Wochenende während des Duells gegen den FC Valencia öffentlich entschuldigt.

"Ich möchte ein paar Worte sagen, bevor wir anfangen", erklärte Rodri nach Schlusspfiff gegenüber Reportern. "Wenn jemand einen Fehler macht, muss er sich dazu bekennen und sich entschuldigen. Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die sich beleidigt gefühlt haben – bei den Spielern, den Fans und allen anderen."

"Ich habe bereits den nötigen Kontakt zu meinem Freund und Kollegen Jose Gaya (Valencias Kapitän; d.Red.) aufgenommen und mich bei ihm sowie bei allen Mitgliedern der Mannschaft entschuldigt", so Rodri weiter. "Es war lediglich ein Satz, der meine Überraschung zum Ausdruck brachte, und ich hatte keineswegs die Absicht, mich über eine schwierige Phase der Mannschaft lustig zu machen oder diese auszunutzen und aus dem Zusammenhang zu reißen."

Er hoffe, "dass Valencia wieder den Platz einnimmt, den es verdient, und erneut zu einem der besten Vereine dieser Liga wird", fuhr er fort.

Rodri betonte zudem, dass private Gespräche nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden sollten, und wies darauf hin, dass seine Äußerungen im Rahmen eines privaten Gesprächs mit einem seiner Mannschaftskollegen gefallen seien.

"Wir müssen alle noch ein bisschen dazulernen", sagte er. "Die Dinge werden aus dem Zusammenhang gerissen, und ich wiederhole meine Entschuldigung gegenüber Valencia."

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Welche Aussagen hat Rodri über Valencia getätigt?

Der spanische Nationalspieler war in Valencia wie Teamkollege Pau Cubarsi beim Stand von 3:0 für die Katalanen in der 62. Minute ausgewechselt worden und tauschte sich auf der Ersatzbank anschließend mit dem Abwehrspieler aus. Das private Gespräch wurde von Kameras eingefangen und in der Sendung 'El Dia Despues' publik.

"Die sind echt faul diese Typen, richtig faul. Echt schlecht", sagte Rodri über den Gegner der Flick-Truppe und zeigte sich gleichzeitig auch etwas verwundert, dass seine Mannschaft so leichtes Spiel im Mestalla hatte.

Das Gespräch zwischen den beiden Barca-Stars ging weiter, wobei Rodri seine Teamkollegen um Aufklärung darüber bat, wie sich der Verein in der vergangenen Saison geschlagen hatte, nachdem Valencia nach drei Spieltagen aktuell das Schlusslicht in der Tabelle ist.

Offenbar konnte er das aktuelle Niveau des Vereins nicht mit dessen Ruf als spanisches Spitzenklub in Einklang bringen. "Die sind furchtbar, die sind furchtbar. Auf welchem Platz ist Valencia letztes Jahr gelandet?", fragte er.

Rodris Kritik beschränkte sich nicht nur auf die allgemeine Leistung der Mannschaft, er wies ausdrücklich auf deren taktische Fehler und den Mangel an Ehrgeiz in der zweiten Halbzeit hin. "Die haben in der zweiten Halbzeit nicht einmal die Mittellinie überquert", sagte er.