MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der 3. Liga

Das Traditionsduell zwischen dem MSV Duisburg und Waldhof Mannheim am Freitag um 19 Uhr eröffnet den 17. Spieltag in der 3. Liga. Hierbei empfängt der Drittletzte zuhause auf den Sechstplatzierten. Während die Zebras in 16 Begegnungen ebenso viele Punkte mitnahmen, holten die Blau-Schwarzen in 15 Auftritten 24 Zähler.

Duisburg verlor sechs seiner jüngsten neun Meisterschaftsspiele. Die andere Seite der Medaille ist, dass der MSV in vier seiner bislang letzten Heimpartien punktete. Hierbei gelang etwa ein 3:2 gegen das viertplatzierte Braunschweig. Es folgten mit dem neuen Trainer Hagen Schmidt ein 1:1 gegen Kaiserslautern und ein 1:0 gegen Viktoria Berlin. Am 20. November unterlagen die Zebras bei 1860 mit 2:3.

Waldhof Mannheim fuhr einen Tag danach zuhause ein 3:3 gegen Osnabrück ein. Die von Patrick Glöckner trainierte Mannschaft blieb nach einem 1:2 bei Freiburg II zum zweiten Mal in Folge sieglos. Die direkten Duelle in der 3. Liga 2020/2021 endeten mit Unentschieden. Der MSV Duisburg erlebte hierbei gegen Waldhof Mannheim auswärts ein 2:2 und zuhause ein 1:1.

Heute um 19.00 Uhr geht in der 3. Liga die Partie MSV Duisburg – Waldhof Mannheim über die Bühne. GOAL versorgt Euch mit sämtlichen Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim Datum: Freitag, 26. November 2021 Uhrzeit: 19.00 Uhr Stadion: Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)

MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Drittkanäle der ARD halten Senderechte für die 3. Liga. Das ermöglicht Euch, in jeder Runde Übertragungen einiger Spiele im Free-TV zu genießen. Das wirft eine berechtigte Frage auf: Wie sieht es mit jener vom Spiel MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim aus?

MSV Duisburg – Waldhof Mannheim heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

Insbesondere wenn Ihr Anhänger von Duisburg oder Waldhof seid, muss Euch GOAL enttäuschen. Das liegt daran, dass der Magenta Sport die Exklusivrechte für die Ausstrahlung des Spieles zwischen den Zebras und den Blau-Schwarzen besitzt.

Hinsichtlich der Übertragungen der 3. Liga seitens der ARD-Sender ist es üblicherweise so, dass Ihr einige der für Samstag um 14.00 Uhr angesetzten Spiele mitverfolgen könnt. Und auch für die Mehrzahl dieser Matches hält Magenta Sport die Alleinrechte.

MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim heute live im TV bei Magenta Sport

Ihr benötigt also für das Anschauen der Freitagpartie am 17. Spieltag in der dritthöchsten Spielklasse MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim ein Abo. Hierbei muss dieses vor dem Anstoß unter Dach und Fach gebracht werden. Dafür könnt Ihr zwischen einem Jahres- und einem Monatsabo entscheiden. Telekom-Kunden bezahlen bei Magenta Sport für einen Jahresvertrag um die 60 und für einen Monatsvertrag 9,95 Euro. Nicht-Telekom-Kunden legen für ein Jahresabo doppelt so viel Geld, nämlich 120 Euro, auf den Tisch. Überdies steht ein Monatsabo für 16,95 Euro zur Verfügung.

Bei einem zwölfmonatigen Vertragszeitraum bindet Ihr Euch zwar für einen längeren Zeitraum, doch pro Monat seid Ihr günstiger dran. Hier findet Ihr sämtliche Informationen rund um die Abonnements bei Magenta Sport. Als dessen Kunden habt Ihr die Möglichkeit, alle Begegnungen der 3. Liga für die Dauer von zumindest einem Monat live mitzuerleben. Die Mehrzahl davon geht samstags um 14.00 Uhr über die Bühne, sodass der Bezahlsender überdies in jeder Runde ebenso eine Konferenz ins Haus liefert. Aber schreibt Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Übertragung des Matches MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim auf:

Übertragungsbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Spielbeginn: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Moderator: Thomas Wagner

Thomas Wagner Kommentator: Christian Straßburger

Christian Straßburger Experte: Rudi Bommer Durchatmen, was für ein Fußballspiel.



Wir trennen uns vom VfL Osnabrück mit 3-3.#svw07 #wirsindwaldhof pic.twitter.com/lnpSipc0mi — SV Waldhof Mannheim (@svw07) November 21, 2021

MSV Duisburg – Waldhof Mannheim heute im LIVE-STREAM sehen

Nun kommt es vor, dass Ihr kein Fernsehgerät zur Hand habt. Doch auch dafür hat Magenta Sport grundsätzlich eine Lösung parat. Der Pay-TV-Anbieter überträgt nämlich alle Sportereignisse zusätzlich per LIVE-STREAM. Das trifft ebenso auf das Traditionsduell in der 3. Liga MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim zu. Und dank einer Kooperation mit OneFootball ist kein Abonnement erforderlich. Wenn Ihr die App der Fußball-Plattform installiert und 2,99 Euro bezahlt, könnt Ihr Euch das Heimspiel der Zebras gegen die Blau-Schwarzen genauso ansehen.

Bei MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem kann es selbstverständlich sein, dass Ihr keine passende Internetverbindung oder zu wenig Zeit zur Verfügung habt. Speziell in solchen Situationen ist Euch mit GOALS LIVE-TICKER zu Duisburg – Waldhof geholfen. Ihr müsst auch nicht ständig mitlesen, denn Ihr bekommt Push-Nachrichten. Damit seid Ihr immer zu Treffern, Torchancen, Karten sowie Wechseln im Bilde.

Im Pay-TV: Magenta Sport Im LIVE-STREAM: Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Die Aufstellungen werden etwa eine Stunde vor dem Spielbeginn bekannt gegeben.