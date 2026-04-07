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Deutschland 3 Liga
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Marko Brkic

MSV Duisburg vs. VfL Osnabrück live im TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute?

Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg - Osnabrück
MSV Duisburg
Osnabrück

Der MSV Duisburg empfängt den VfL Osnabrück zum Duell in der 3. Liga. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie live verfolgen könnt.

Am heutigen Dienstag, den 7. April, duellieren sich der MSV Duisburg und der VfL Osnabrück im Rahmen des 32. Spieltags der 3. Liga. Anstoß in der Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) ist um 19 Uhr.

GOAL verrät Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV und Live Stream verfolgen könnt.

MSV Duisburg vs. VfL Osnabrück live im TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute?

MagentaSport

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MagentaSport überträgt die Partie und startet um 18.45 Uhr mit der Vorberichterstattung. Thomas Wagner führt Euch durch die Sendung, während Julian Engelhard das Spiel kommentiert.

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Parallel zum Duell zwischen MSV Duisburg und VfL Osnabrück stehen heute vier weitere Begegnungen der 3. Liga auf dem Programm, die in einer Konferenz bei MagentaSport zusammengefasst werden. Der Zugriff auf die Übertragungen ist allerdings nur mit einem gültigen Abonnement möglich.

Anstoßzeit MSV Duisburg gegen Osnabrück

MSV Duisburg vs. Osnabrück: Aufstellungen

MSV Duisburg vs Osnabrück Aufstellungen

MSV DuisburgHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestOSN
1
M. Braune
17
Mert Göckan
5
T. Fleckstein
29
J. Bitter
40
B. Schlicke
10
C. Viet
20
N. Jessen
26
Florian Krüger
31
D. Kother
6
R. Bulic
22
Thilo Töpken
21
L. Jonsson
24
Jannik Müller
27
R. Fabinski
25
N. Wiemann
23
T. Lesueur
37
I. Badjie
31
P. Kammerbauer
15
B. Jacobsen
26
F. Wagner
18
L. Kehl
11
Robin Meißner

3-4-2-1

OSNAway team crest

DUI
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Hirsch

OSN
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Schultz

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über MSV Duisburg

Die MSV Duisburg mussten sich am Samstag Rot-Weiss Essen knapp mit 0:1 geschlagen geben - ein Dämpfer im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die Zebras liegen auf Rang fünf.

News über Osnabrück

Der VfL Osnabrück geht mit großen Schritten Richtung Aufstieg. Am vergangenen Wochenende feierten die Lila-Weißen einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen den 1. FC Schweinfurt 05 und sind nun seit zwölf Spielen ungeschlagen. Die letzten sieben Partien entschied der Tabellenführer sogar allesamt für sich.

Form

DUI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

OSN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/1
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

DUI

Letzte 5 Spiele

OSN

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

5

Erzielte Tore

9
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

MSV Duisburg vs. Osnabrück: Die Tabellen

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