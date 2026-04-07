Am heutigen Dienstag, den 7. April, duellieren sich der MSV Duisburg und der VfL Osnabrück im Rahmen des 32. Spieltags der 3. Liga. Anstoß in der Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) ist um 19 Uhr.

GOAL verrät Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV und Live Stream verfolgen könnt.

MSV Duisburg vs. VfL Osnabrück live im TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute?

MagentaSport überträgt die Partie und startet um 18.45 Uhr mit der Vorberichterstattung. Thomas Wagner führt Euch durch die Sendung, während Julian Engelhard das Spiel kommentiert.

Parallel zum Duell zwischen MSV Duisburg und VfL Osnabrück stehen heute vier weitere Begegnungen der 3. Liga auf dem Programm, die in einer Konferenz bei MagentaSport zusammengefasst werden. Der Zugriff auf die Übertragungen ist allerdings nur mit einem gültigen Abonnement möglich.

Anstoßzeit MSV Duisburg gegen Osnabrück

MSV Duisburg vs. Osnabrück: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über MSV Duisburg

Die MSV Duisburg mussten sich am Samstag Rot-Weiss Essen knapp mit 0:1 geschlagen geben - ein Dämpfer im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die Zebras liegen auf Rang fünf.

News über Osnabrück

Der VfL Osnabrück geht mit großen Schritten Richtung Aufstieg. Am vergangenen Wochenende feierten die Lila-Weißen einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen den 1. FC Schweinfurt 05 und sind nun seit zwölf Spielen ungeschlagen. Die letzten sieben Partien entschied der Tabellenführer sogar allesamt für sich.

Form

Bilanz direkte Duelle

MSV Duisburg vs. Osnabrück: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.