Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.

Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter. Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland Magenta Sport

Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt. Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

MSV Duisburg vs. Hansa Rostock: Anstoßzeit

MSV Duisburg empfängt Hansa Rostock in der 3. Liga. Die Zebras treffen auf einen Gegner, der in der Tabelle deutlich hinter ihnen rangiert – doch Formkurven verlaufen selten geradlinig.

Duisburg belegt aktuell den zweiten Tabellenplatz und gehört damit zur Spitzengruppe der Liga. Die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch hat zuletzt Preußen Münster auswärts mit 2:1 bezwungen und zeigt sich in dieser Saison als schwer zu bespielende Einheit.

Hansa Rostock reist als Zehnter an und steckt in einer schwierigen Phase. Drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen sprechen für sich – zuletzt gab es aber einen klaren 3:0-Sieg gegen Sonnenhof Großaspach.

Das direkte Duell zwischen diesen beiden Klubs hat in der jüngeren Vergangenheit für Überraschungen gesorgt. Hansa gewann das letzte Aufeinandertreffen im März dieses Jahres deutlich mit 5:1.

Coach André Breitenreiter wird seine Mannschaft auf ein schwieriges Auswärtsspiel einstellen müssen. Gegen einen Gegner in Topform ist Vorsicht geboten.

Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und Livestream gibt es nachfolgend.

Themen der Woche: Was war bei MSV Duisburg und Hansa Rostock los?

MSV Duisburg kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Ligaspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg gelang mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Preußen Münster. Zuvor trennten sich die Zebras von VfB Stuttgart II mit 3:3 und von Viktoria Köln mit 1:1. Insgesamt erzielte Duisburg in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte sieben.

Hansa Rostock weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen auf. Der letzte Auftritt endete mit einem überzeugenden 3:0 gegen Sonnenhof Großaspach. Davor unterlag Rostock Jahn Regensburg mit 1:2 und verlor gegen Meppen mit 0:2. Die Kogge traf in diesem Zeitraum sechsmal und ließ fünf Gegentore zu.

MSV Duisburg vs. Hansa Rostock: Aufstellungen

MSV Duisburg vs. Hansa Rostock: Form

MSV Duisburg vs. Hansa Rostock: Bilanz direkte Duelle

MSV Duisburg vs. Hansa Rostock: Die Tabellen