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Arminia Bielefeld 2026IMAGO / Maximilian Koch
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MSV Duisburg vs. Arminia Bielefeld: Wo läuft Fußball heute live im Stream und TV?

Deutschland 2 Bundesliga
Arminia Bielefeld
MSV Duisburg

Für Arminia Bielefeld und den MSV Duisburg steht heute das nächste Vorbereitungsspiel auf dem Programm. Wie Ihr die Begegnung live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Die Sommervorbereitung führt Arminia Bielefeld und den MSV Duisburg am heutigen Samstag, den 25. Juli, zu einem direkten Duell zusammen. Der Zweitligist empfängt den Drittligisten um 15 Uhr auf dem Trainingsgelände des DSC Arminia in Bielefeld.

Wo Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt und welcher Anbieter das Testspiel überträgt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

MSV Duisburg vs. Arminia Bielefeld: Wo läuft Fußball heute live im Stream und TV?


Die Begegnung zwischen Arminia Bielefeld und dem MSV Duisburg ist kostenlos auf dem offiziellen YouTube-Kanal des DSC Arminia zu sehen. Dort wird das Testspiel live und in voller Länge im Livestream übertragen.

MSV Duisburg vs. Arminia Bielefeld: Wo läuft Fußball heute live im Stream und TV? Wichtigste Infos


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Begegnung

Arminia Bielefeld vs. MSV Duisburg

Wettbewerb

Testspiel

Datum

25. Juli 2026

Uhrzeit

15 Uhr

Ort

Trainingsgelände DSC Arminia, Bielefeld

Livestream

YouTube (Arminia Bielefeld)

MSV Duisburg vs. Arminia Bielefeld: Wo läuft Fußball heute live im Stream und TV? Die Testspiele beider Mannschaften im Überblick


Arminia Bielefeld

MSV Duisburg

7:3 SC Peckeloh (S)

21:0 Viktoria Buchholz (S)

3:0 FC Gütersloh (S)

21:0 DSC Preußen Duisburg (S)

10:0 SC Imst (S)

3:2 NEC Nijmegen (S)

4:0 FC Bologna (S)

4:1 Bonner SC (S)

vs. MSV Duisburg (25. Juli)

vs. K. Beerschot VA (22. Juli)


vs. Arminia Bielefeld (25. Juli)



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