Die Sommervorbereitung führt Arminia Bielefeld und den MSV Duisburg am heutigen Samstag, den 25. Juli, zu einem direkten Duell zusammen. Der Zweitligist empfängt den Drittligisten um 15 Uhr auf dem Trainingsgelände des DSC Arminia in Bielefeld.

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MSV Duisburg vs. Arminia Bielefeld: Wo läuft Fußball heute live im Stream und TV?





Die Begegnung zwischen Arminia Bielefeld und dem MSV Duisburg ist kostenlos auf dem offiziellen YouTube-Kanal des DSC Arminia zu sehen. Dort wird das Testspiel live und in voller Länge im Livestream übertragen.

MSV Duisburg vs. Arminia Bielefeld: Wo läuft Fußball heute live im Stream und TV? Wichtigste Infos





Begegnung Arminia Bielefeld vs. MSV Duisburg Wettbewerb Testspiel Datum 25. Juli 2026 Uhrzeit 15 Uhr Ort Trainingsgelände DSC Arminia, Bielefeld Livestream YouTube (Arminia Bielefeld)

MSV Duisburg vs. Arminia Bielefeld: Wo läuft Fußball heute live im Stream und TV? Die Testspiele beider Mannschaften im Überblick





Arminia Bielefeld MSV Duisburg 7:3 SC Peckeloh (S) 21:0 Viktoria Buchholz (S) 3:0 FC Gütersloh (S) 21:0 DSC Preußen Duisburg (S) 10:0 SC Imst (S) 3:2 NEC Nijmegen (S) 4:0 FC Bologna (S) 4:1 Bonner SC (S) vs. MSV Duisburg (25. Juli) vs. K. Beerschot VA (22. Juli)

vs. Arminia Bielefeld (25. Juli)







