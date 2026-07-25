Die Sommervorbereitung führt Arminia Bielefeld und den MSV Duisburg am heutigen Samstag, den 25. Juli, zu einem direkten Duell zusammen. Der Zweitligist empfängt den Drittligisten um 15 Uhr auf dem Trainingsgelände des DSC Arminia in Bielefeld.
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MSV Duisburg vs. Arminia Bielefeld: Wo läuft Fußball heute live im Stream und TV?
Die Begegnung zwischen Arminia Bielefeld und dem MSV Duisburg ist kostenlos auf dem offiziellen YouTube-Kanal des DSC Arminia zu sehen. Dort wird das Testspiel live und in voller Länge im Livestream übertragen.
MSV Duisburg vs. Arminia Bielefeld: Wo läuft Fußball heute live im Stream und TV? Wichtigste Infos
Begegnung
Arminia Bielefeld vs. MSV Duisburg
Wettbewerb
Testspiel
Datum
25. Juli 2026
Uhrzeit
15 Uhr
Ort
Trainingsgelände DSC Arminia, Bielefeld
Livestream
YouTube (Arminia Bielefeld)
MSV Duisburg vs. Arminia Bielefeld: Wo läuft Fußball heute live im Stream und TV? Die Testspiele beider Mannschaften im Überblick
Arminia Bielefeld
MSV Duisburg
7:3 SC Peckeloh (S)
21:0 Viktoria Buchholz (S)
3:0 FC Gütersloh (S)
21:0 DSC Preußen Duisburg (S)
10:0 SC Imst (S)
3:2 NEC Nijmegen (S)
4:0 FC Bologna (S)
4:1 Bonner SC (S)
vs. MSV Duisburg (25. Juli)
vs. K. Beerschot VA (22. Juli)
vs. Arminia Bielefeld (25. Juli)