Im Zuge des 15. Spieltags der 3. Liga geht am Samstag um 14 Uhr erstmals eine Begegnung zwischen dem MSV Duisburg und Viktoria Berlin über die Bühne. Dabei empfängt der Vorletzte in der Schauinsland-Reisen-Arena den Fünftplatzierten, wobei die beiden Mannschaften 13 und 21 Punkte holten.

Viktoria Berlin stieg im Sommer als Meister der Regionalliga Nordost in die 3. Liga auf. Umso überraschender ist die Tatsache, dass der Traditionsklub aus der Hauptstadt im ersten Tabellenviertel rangiert. Genau genommen beträgt der Rückstand auf das drittplatzierte Waldhof Mannheim, das aus heutiger Sicht in der Relegation antreten würde, zwei Zähler.

Und das, obwohl die Hauptstädter erst am 30. Oktober mit einem 2:1-Heimerfolg gegen das zehntplatzierte Borussia Dortmund II nach einer Durststrecke mit einem Punkt aus fünf Liga-Auftritten auf die Siegerstraße zurückkehrten. Der MSV Duisburg kassierte hingegen am selben Tag mit einem 1:2 beim achtplatzierten Halleschen FC die vierte Niederlage binnen fünf sieglosen Meisterschaftsspielen. Der einzige Punktgewinn in dieser Negativserie gelang am 25. Oktober mit einem 1:1-Heimunentschieden gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Heute um 14 Uhr empfängt der MSV Duisburg Viktoria Berlin. Goal liefert alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

MSV Duisburg vs. Viktoria Berlin: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: MSV Duisburg vs. Viktoria Berlin Datum: Samstag, 6. November 2021 Uhrzeit: 14 Uhr Kommentator: Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)

MSV Duisburg gegen Viktoria Berlin heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Übertragungsrechte an der 3. Liga ermöglichen es den Sendern der ARD (BR, SR, MDR, SWR, NDR usw.), Übertragungen von Begegnungen der dritthöchsten Spielklasse anzubieten. Hierbei könnt Ihr Euch an jedem Spieltag zwei bis drei Partien im Free-TV anschauen. Doch wie sieht es mit dem Spiel MSV Duisburg gegen Viktoria Berlin aus?

MSV Duisburg vs. Viktoria Berlin heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

Wenn Ihr Euch bei Goal positive Nachrichten zu einer Free-TV-Übertragung der Partie in der 3. Liga zwischen dem MSV Duisburg und Viktoria Berlin erhofft hattet, müssen wir Euch enttäuschen. Ihr könnt das Spiel zwischen dem MSV und dem Aufsteiger aus der Hauptstadt ausschließlich als Kunde von Magenta Sport live im TV und im LIVE-STREAM mitverfolgen.

Grundsätzlich finden jene Begegnungen der dritthöchsten Spielklasse, die Ihr im Free-TV ansehen könnt, samstags statt. Allerdings besitzt der Pay-TV-Sender auch für Samstagsspiele Exklusivrechte. Wenn Ihr Euch generell für die 3. Liga interessiert und nicht Anhänger des MSV Duisburg oder von Viktoria Berlin seid, dann gibt es für Euch Alternativen bei den Sendern der ARD. Dabei handelt es sich um die Spiele VfL Osnabrück vs. 1860 München, Borussia Dortmund II vs. SV Meppen und 1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Kaiserslautern.

MSV Duisburg vs. Viktoria Berlin heute live im TV bei Magenta Sport

Ihr benötigt also fürs Anschauen der Übertragung der Drittliga-Begegnung MSV Duisburg gegen Viktoria Berlin ein Abonnement. Dabei muss der Vertragsabschluss vor der Partie erfolgen. Ihr könnt Euch zwischen einem Jahresabo und einem Monatsabo die für Euch passende Option aussuchen, wobei der Preis von Eurem Status als Telekom- oder Nicht-Telekom-Kunde abhängt. Hier findet Ihr alle Infos zu den Abonnements, dank denen Ihr bei Magenta Sport die Übertragungen der 3. Liga mitverfolgen könnt.

Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte für alle Matches der 3. Liga und strahlt sowohl alle Einzelspiele als auch eine Samstagskonferenz aus. Da das Match MSV Duisburg gegen Viktoria Berlin heute um 14 Uhr stattfindet, gibt es fünf Parallelpartien. Genauer gesagt sind das die Matches VfL Osnabrück vs. 1860 München, Borussia Dortmund II vs. SV Meppen, 1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Kaiserslautern, Freiburg II vs. Waldhof Mannheim und Hallescher SC vs. Halvelse.

Notiert Euch nun die Details zur Übertragung von MSV Duisburg vs. Viktoria Berlin:

Übertragungsbeginn: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Spielbeginn: 14 Uhr

14 Uhr Moderation: Stefanie Blochwitz

Stefanie Blochwitz Kommentator: Stefan Fuckert

MSV Duisburg gegen Viktoria Berlin heute im LIVE-STREAM sehen

Als Kunde von Magenta Sport müsst Ihr die 3. Liga nicht gezwungenermaßen mittels TV-Gerät ansehen. Wenn Ihr unterwegs sein solltet und ein WLAN-Netz oder das passende Datenvolumen zur Verfügung habt, könnt MSV Duisburg vs. Viktoria Berlin ebenso im LIVE-STREAM anschauen. Dasselbe gilt selbstverständlich für die Übertragungen der anderen Einzelspiele sowie für die Samstagskonferenz.

Bei MSV Duisburg gegen Viktoria Berlin via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: Goal ermöglicht das

Eine weitere Alternative stellt der Goal LIVE-TICKER dar. Damit bleibt Ihr zu allen Highlights in der Drittliga-Partie MSV Duisburg gegen Viktoria Berlin am Ball. Das Ganze funktioniert auch mithilfe von Push-Benachrichtigungen.

MSV Duisburg gegen Viktoria Berlin im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

MSV Duisburg vs. Viktoria Berlin: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Krahl - Gunte, Lewald, Kapp - Pinckert,Menz, Jopek , Y. Becker - Benyamina, Falcao, Küc