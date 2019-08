MSV Duisburg vs. FSV Zwickau: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alle Infos zur Übertragung der 3. Liga

Der MSV Duisburg trifft auf den FSV Zwickau. Goal erklärt, wo die Begegnung der 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 5. Spieltag der 3. Liga empfängt der MSV Duisburg den FSV Zwickau. Anstoß der Partie ist am Samstag, den 17. August, um 14 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg.

Nach vier absolvierten Spielen steht der Gastgeber aus Duisburg mit einer Bilanz von drei Siegen und einer Niederlage auf Rang zwei hinter Spitzenreiter Ingolstadt. Am vergangenen Spieltag feierte Duisburg einen 3:0-Auswärtserfolg bei Eintracht Braunschweig.

Der FSV Zwickau setzte sich derweil vor heimischem Publikum mit 2:0 gegen Carl Zeiss Jena durch und rangiert derzeit auf dem achten Tabellenplatz. Wer sichert sich heute die drei Punkte?

Hier erfahrt Ihr, wo die Partie der 3. Liga heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem findet Ihr hier rund eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen beider Mannschaften.

MSV Duisburg vs. FSV Zwickau: Die Partie der 3. Liga in der Übersicht

Duell MSV Duisburg - FSV Zwickau Datum Samstag, 17. August 2019, 14 Uhr Ort Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg Zuschauer 31.500 Plätze

MSV Duisburg vs. FSV Zwickau: Die 3. Liga heute live im TV sehen

Um bei der heutigen Partie zwischen Duisburg und Zwickau ab 14 Uhr live dabei zu sein, gibt es gleich mehrere Möglichkeiten. Im Hinblick auf TV-Übertragungen stehen Euch dabei folgende Optionen zur Auswahl:

MSV Duisburg - FSV Zwickau: Die 3. Liga heute live im Free-TV

Der öffentlich-rechtliche Sender ARD und die zugehörigen Dritten Programme haben regelmäßig Partien der 3. Liga im Programm und zeigen ausgewählte Begegnungen live im frei empfangbaren TV.

Beim heutigen Aufeinandertreffen ist genau das auch der Fall: Sowohl MDR als auch WDR zeigen Duisburg vs. Zwickau live und in voller Länge.

Beide Sender starten dabei kurz vor Anpfiff mit der Übertragung - schaltet also pünktlich um 14 Uhr ein, um nichts vom Spielgeschehen zu verpassen!

MSV Duisburg - FSV Zwickau: Die 3. Liga heute live im TV bei MagentaSport

Alternativ zur Übertragung im Free-TV besteht noch eine weitere Möglichkeit, um die Partie vor dem Fernseher zu verfolgen. MagentaSport, der hauseigene Sender der Telekom, hat alle 380 Spiele der 3. Liga live im Angebot. Dementsprechend wird das Kräftemessen zwischen Duisburg und Zwickau auch hier zu sehen sein.

Im Gegensatz zu MDR und WDR, die erst ab Spielbeginn mit von der Partie sind, geht MagentaSport bereits um 13.45 Uhr auf Sendung. Moderatorin Kamila Benschop versorgt Euch dabei im Vorfeld mit allen relevanten Informationen rund um die Begegnung, ehe Edgar Mielke dann ab 14 Uhr das Spielgeschehen in Duisburg kommentiert.

Um den Service nutzen zu können, müsst Ihr Kunde bei der Telekom sein und über ein Abonnement verfügen. Dieses kostet 9,95 Euro pro Monat. Alle Informationen hierzu findet Ihr auf der Website von MagentaSport .

MSV Duisburg vs. FSV Zwickau: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM sehen

Neben der Option, das Duell im TV zu verfolgen, gibt es noch eine weitere Alternative - und zwar den LIVE-STREAM. Auch hier habt Ihr wieder mehrere Möglichkeiten:

3. Liga: MSV Duisburg vs. FSV Zwickau im LIVE-STREAM bei MDR und WDR

Sowohl MDR als auch WDR bieten LIVE-STREAMS zu den jeweiligen TV-Übertragungen an. Um ab 14 Uhr live dabei zu sein, klickt Euch einfach in einen der beiden Streams rein:

3. Liga: MSV Duisburg vs. FSV Zwickau im LIVE-STREAM bei MagentaSport

Auch MagentaSport hat einen LIVE-STREAM zu MSV Duisburg vs. FSV Zwickau parat. Der Sender zeigt die Begegnung parallel zur TV-Übertragung in voller Länge im Internet. Die Übertragung ist dabei deckungsgleich mit dem Fernsehbild.

Dabei habt Ihr die Wahl, ob Ihr MSV Duisburg vs. FSV Zwickau live im Einzelspiel verfolgen möchtet oder die Konferenz der 3. Liga mit allen Spielen am Samstagnachmittag anschauen möchtet. Folgende Begegnungen finden zeitgleich statt:

Um auf den LIVE-STREAM zurückgreifen zu können, ist eine Telekom-Mitgliedschaft sowie das zugehörige Abonnement von Nöten. Dieses kostet monatlich 9,95 Euro. Alle Informationen hierzu findet Ihr auf der Website von MagentaSport.

MSV Duisburg vs. FSV Zwickau heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, das heutige Duell im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem: Goal bietet zur Partie MSV Duisburg vs. FSV Zwickau einen LIVE-TICKER an.

Die Berichterstattung beginnt dort rund zwanzig Minuten vor Spielbeginn. Sobald der Ball rollt, verpasst Ihr keinerlei relevante und spielentscheidende Szenen aus Duisburg und bleibt stets über das Spielgeschehen auf dem Laufenden.

